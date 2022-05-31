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    Новини

    Київ призупинив процес перейменування вулиць: названа причина

    У Києві до питання перейменування вулиць вирішили підійти з наукової точки зору&nbsp; - Київ призупинив процес перейменування вулиць: названа причина
    У Києві до питання перейменування вулиць вирішили підійти з наукової точки зору 
    фото: Уніан

    Влада міста вирішила, що перейменування у столиці мають відбуватися за професійних дискусій

    Столична влада вирішила призупинити процес перейменування вулиць, станцій метро та інших топонімів. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телемарафону.

    За його словами до питання перейменування варто підійти з наукової точки зору і відповідно до законодавства.

    «Влада дійшла до висновку, що перейменування та демонтаж пам'ятників у столиці мають відбуватися за професійних дискусій та відповідно до чинного законодавства. Тому приймати такі рішення потрібно поступово», – пояснив він.

    Нагадаємо, у Києві вітер «декомунізував» меморіальні дошки. Як повідомлялося, Харків обрав нові назви для Московського району і проспекту

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    Теги: росія окупанти Київ декомунізація метро війна Україна КМДА влада окупація #stoprussia
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    Київ призупинив процес перейменування вулиць: названа причина