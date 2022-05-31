Київ призупинив процес перейменування вулиць: названа причина

У Києві до питання перейменування вулиць вирішили підійти з наукової точки зору

Влада міста вирішила, що перейменування у столиці мають відбуватися за професійних дискусій

Столична влада вирішила призупинити процес перейменування вулиць, станцій метро та інших топонімів. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телемарафону.

За його словами до питання перейменування варто підійти з наукової точки зору і відповідно до законодавства.

«Влада дійшла до висновку, що перейменування та демонтаж пам'ятників у столиці мають відбуватися за професійних дискусій та відповідно до чинного законодавства. Тому приймати такі рішення потрібно поступово», – пояснив він.

Нагадаємо, у Києві вітер «декомунізував» меморіальні дошки. Як повідомлялося, Харків обрав нові назви для Московського району і проспекту