На Прикарпатті знайшли мертвими грибників. Одного шукали ще з липня

До пошуків чоловіків були задіяні кінологи

На Прикарпатті, у Калуському районі, рятувальники знайшли тіло чоловіка, який пішов у ліс по гриби 31 липня і не повернувся додому. Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області.

«Надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що до них звернулася громадянка, яка повідомила, що її батько, житель с. Пацикова, Калуського району 31 липня пішов у лісову місцевість по гриби та до місця проживання не повернувся. 20 вересня о 15:00 жителем с. Пациків було знайдено тіло чоловіка в ур. Долини поблизу с. Пациків», – йдеться у повідомленні.

За інформацією, до пошукових робіт були задіяні п'ятеро гірських рятувальників, четверо працівників поліції та місцеве населення.

Крім того, між селами Рошняте та Вільхівка Калуського району рятувальники знайшли ще одне тіло чоловіка, який пішов по гриби 18 вересня. Під час пошукової операції обстежили 165 га відкритої місцевості та ще 1000 га за допомогою квадрокоптера. До пошуків чоловіка були задіяні кінологи.

Нагадаємо, на Буковині знайшли мертвим грибника, який зник поблизу хутора Фальків у Вижницькому районі.

Раніше у Карпатах шукали чотирьох дітей, які пішли по гриби й загубилися.