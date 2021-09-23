На Тернопільщині стався землетрус, відлуння якого відчули за 100 км (карта)

Підземні поштовхи були найбільше відчутні у Чортківському районі, частково у Тернопільському районі та в м. Тернопіль

Магнітуда землетрусу за шкалою Ріхтера 4,3 бала

Сьогодні вранці, 23 вересня, на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус магнітудою 4,3 бала. Його центр був за 15 км від Чорткова, який люди відчували у радіусі 100 км. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Тернопільській області.

«23 вересня, близько 06:30 на території Тернопільської області відбувся незначний землетрус, з епіцентром у Чортківському районі. Сила поштовхів – до 4,4 бала за шкалою Ріхтера, без негативних наслідків.

Підземні поштовхи були найбільше відчутні у Чортківському районі, частково у Тернопільському районі та в м. Тернопіль», – йдеться у повідомленні.

За класифікацією землетрус належить до помірних, відчувається людьми всередині приміщення.

«Предмети, які висять, сильно коливаються. Картини зрушуються з місця. Відчутні коливання подібні з коливаннями, утвореними падінням тяжких предметів усередині будівлі», – пояснює центр спецконтролю.

Відлуння землетрусу відчули і на Хмельниччині. Багато жителів Кам'янець-Подільського району чули звук схожий на вантажівок, які розвантажуються. Про це повідомив голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич у коментарі «Суспільному».

епіцентр якого, за інформацією головного центру спеціального контролю був у місті Чортків Тернопільської області.

«Я почув цей звук близько 6.20 ранку. Нічого не потріскалося. Звернень, від громадян про, якісь пошкодження не надходили. У Чемерівцях, хтось чув, хтось не чув, хоча цей населений пункт знаходиться ближче до епіцентру. Відлуння звучало близько хвилини», – розповів Сімашкевич.

За інформацією пресофіцера ДСНС у Хмельницькій області Віталія Гричанюка, ніяких звернень пов'язаних зі землетрусом не надходило.

Нагадаємо, у Донецькій області в неділю, 19 вересня, стався землетрус, магнітудою 3,3 бала за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи були зафіксовані о 5:21.

Також, Австралію сколихнув один з найсильніших землетрусів в історії.