  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Грибника, якого понад тиждень шукали на Буковині, знайшли мертвим

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Мешканець Буковини пішов у ліс по гриби та зник - Грибника, якого понад тиждень шукали на Буковині, знайшли мертвим

    Мешканець Буковини пішов у ліс по гриби та зник

    Фото: ДСНС

    Пошуки 60-річного чоловіка тривали з 25 серпня у лісних масивах

    На Буковині знайшли мертвим грибника, який зник поблизу хутора Фальків у Вижницькому районі. Відповідну інформацію інформагентству «Асс» підтвердили у Відділі комунікації поліції Чернівецької області

    Пошуки 60-річного чоловіка тривали з 25 серпня у лісних масивах, що на Вижниччині. Групи обстежували ліси, яри та балки. До пошукових робіт були залучені лісівники, прикордонники, місцеві жителі, поліцейські та рятувальники.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Грибника, якого понад тиждень шукали на Буковині, знайшли мертвим
    Грибника, якого понад тиждень шукали на Буковині, знайшли мертвим
    Грибника, якого понад тиждень шукали на Буковині, знайшли мертвим
    Грибника, якого понад тиждень шукали на Буковині, знайшли мертвим
    Грибника, якого понад тиждень шукали на Буковині, знайшли мертвим
    Грибника, якого понад тиждень шукали на Буковині, знайшли мертвим
    Грибника, якого понад тиждень шукали на Буковині, знайшли мертвим
    Грибника, якого понад тиждень шукали на Буковині, знайшли мертвим
    Грибника, якого понад тиждень шукали на Буковині, знайшли мертвим

    У поліції повідомляли, що до них звернулася донька чоловіка та повідомила про його зникнення. За словами заявниці, її батько поїхав з друзями на автомобілі в село Долішній Шепіт по гриби.

    Чоловік залишив свій мобільний телефон у транспортному засобі та не виходив на зв'язок.

    Раніше у Карпатах шукали чотирьох дітей, які пішли по гриби й загубилися.

    Теги: Національна поліція України смерть рятувальники Чернівецька область ліс гриби
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Грибника, якого понад тиждень шукали на Буковині, знайшли мертвим