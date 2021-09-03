Грибника, якого понад тиждень шукали на Буковині, знайшли мертвим

Мешканець Буковини пішов у ліс по гриби та зник

Пошуки 60-річного чоловіка тривали з 25 серпня у лісних масивах

На Буковині знайшли мертвим грибника, який зник поблизу хутора Фальків у Вижницькому районі. Відповідну інформацію інформагентству «Асс» підтвердили у Відділі комунікації поліції Чернівецької області

Пошуки 60-річного чоловіка тривали з 25 серпня у лісних масивах, що на Вижниччині. Групи обстежували ліси, яри та балки. До пошукових робіт були залучені лісівники, прикордонники, місцеві жителі, поліцейські та рятувальники.

У поліції повідомляли, що до них звернулася донька чоловіка та повідомила про його зникнення. За словами заявниці, її батько поїхав з друзями на автомобілі в село Долішній Шепіт по гриби.

Чоловік залишив свій мобільний телефон у транспортному засобі та не виходив на зв'язок.

Раніше у Карпатах шукали чотирьох дітей, які пішли по гриби й загубилися.