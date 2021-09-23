Поліція оприлюднила цікаві деталі про гільзи, знайдені на місці обстрілу авто Шефіра

Правоохоронці другу добу прочісують ліс у пошуках зброї

Експерти національної поліції дослідили автоматні гільзи від куль, якими був обстріляний автомобіль помічника президента Сергія Шефіра. Про це повідомив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко та показав знайдені на місці злочину гільзи.

Всього правоохоронці за допомогою собак і низки криміналістичних технік вилучили з місця події більше 20 гільз, зокрема, 12 куль влучило в авто.

«Ще вчора було знайдено два десятки відстріляних гільз, що були залишені стрільцем на місці злочину під час замаху на першого помічника Президента. Це боєприпаси калібру 7’62 на 39 мм», – повідомив Шевченко.

За його словами, набої мають закордонне походження.

«Гільзи у ньому – виробництва Угорщини, але сам патрон – можливо, наново збирали у Німеччині. Купували старі угорські патрони, міняли порох, наново маркували як цивільний боєприпас, наново вставляли кулі», – уточнив Шевченко.

Наразі експерти очікують на передачу їм для дослідження куль, які лікарі вилучили з тіла водія Шефіра та пробитого колеса автомобіля. Також слідчі поліції проводять дослідження місця, де перебував стрілець.

«Місце розташування стрільця встановлено точно, воно дозволяло побачити автомобіль здалеку, ідентифікувати рухому ціль, підготуватися, відкрити вогонь по авто, яке наближається назустріч. Допитано свідків-грибників, що були неподалік і пасажирів авто, яке їхало за машиною Шефіра. Їхні свідчення щодо характеру звуку стрільби – доволі подібні. Вилучено на дослідження і гілки, зламані, ймовірно, самим стрільцем під час підготовки сектору обстрілу», – поділився подробицями Шевченко.

Крім того, триває пошук зброї, з якої стріляли в авто.

«Сьогодні поліція і нацгвардія продовжать ретельні пошуки у доволі великому лісовому масиві. Шукатимуть все. Можливо, там залишено злочинцем і знаряддя злочину. А може, й ні. У дуже подібному і, на жаль успішному для злочинців замаху на Аміну Окуєву 30 жовтня 2017 року, скинуту під час відходу стрільцем зброю – доволі рідкісний у нас армійський автомат фірми «Чеська Збройовка» знайшли у лісосмузі аж на третю добу після вбивства», – пояснив Шевченко.

Генпрокурорка Ірина Венедиктова каже, що це був добре спланований замах.

Як відомо, Дмитро Разумков не пов’язує замах на Сергія Шефіра із боротьбою проти олігархів.

Напередодні Зеленський із США відреагував на розстріл авто Шефіра. Згодом Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра.

Головлікар «Феофанії» Ігор Семенов розповів про стан водія Олександра Іванько, який постраждав при замаху на Сергія Шефіра.

Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Глава МВС заявив, що Шефіра планували не налякати, а саме вбити.

Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.