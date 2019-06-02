На Рівненщині п’ятирічного хлопчика на смерть завалило піноблоками



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Хлопчика негайно доставили до медзакладу, втім, лікарям не вдалося врятувати його життя

Хлопчик грався на власному подвір’ї, де були складені піноблоки

У селі Великі Цепцевичі на Рівненщині п’ятирічного хлопчика на смерть завалило піноблоками.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Поліцейські попередньо встановили, що п’ятирічний хлопчик грався на власному подвір’ї, де були складені піноблоки. Дитина вирішила вилізти на них, але коли руками зачепилася, піноблоки впали на неї.

Хлопчика негайно доставили до медзакладу, втім, лікарям не вдалося врятувати його життя - під час оперативного втручання він помер.

У поліції за цим фактом розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з додатковою відміткою «побутовий нещасний випадок»).

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного Кирила з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

У Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.