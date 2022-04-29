На Рівненщині з’явився блокпост із незвичними охоронцями (відео)

Проїхати транспорт може лише після перевірки

Транспорт спиняють, вітаються «Слава Україні!» та просять сказати «Паляниця» і «Укрзалізниця»

У Соколівці, що на Рівненщині, діти та підлітки вирішили стати до оборони на рівні з дорослими. Вони гуртом зустрічають автівки на в’їзді у село. Транспорт спиняють, вітаються «Слава Україні!» та просять сказати «Паляниця» і «Укрзалізниця». Якщо тест пройдено, машину пропускають.

Зрозуміло, що діти з іграшковими автоматами на дорозі просто розважаються, однак водіїв це веселить, вони охоче зупиняються на «блокпосту», проходять «перевірку» та посміхаються.

Раніше повідомлялося, що на одному з блокпостів на території України встановили «скульптуру» смерті з косою.

Також кількість блокпостів на дорогах України скоротили до 1,5 тисячі. У Міністерстві внутрішніх справ обіцяли, що зроблять перелік актуальних блокпостів, а всі, які до нього не увійдуть, – приберуть.