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    Події в Україні

    Ленд-ліз допоможе Україні подолати ідейних спадкоємців нацистів. Звернення президента (відео)

    Зеленський порівняв боротьбу з росіянами із протистоянням нацистам у часи Другої світової війни - Ленд-ліз допоможе Україні подолати ідейних спадкоємців нацистів. Звернення президента (відео)
    Зеленський порівняв боротьбу з росіянами із протистоянням нацистам у часи Другої світової війни
    фото: Офіс президента

    Рашисти розв'язали війну проти цілого світу

    Президент України Володимир Зеленський увечері 29 квітня звернувся до нації із підсумками 65 доби війни.

    «Вдячний Сполученим Штатам, президенту Байдену і Конгресу за аналог знаменитої програми ленд-лізу, яка дуже допомогла боротьбі проти нацистів у часи Другої світової війни. Впевнений, зараз ленд-ліз допоможе Україні та всьому вільному світу подолати ідейних спадкоємців нацистів, які розв'язали війну проти нас. Ленд-ліз та інші програми підтримки України – це конкретний доказ того, що свобода й нині вміє захищатися від тиранії», – повідомив глава держави.

    Нагадаємо, напередодні Палата представників США підтримала законопроєкт про ленд-ліз для України. «За» проголосували 417 представників нижньої палати Конгресу США, «проти» – лише 10.

    Раніше стало відомо, що у США розпочався розгляд закону про ленд-ліз для України.

    Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

    Читайте також: Ленд-ліз для України. Як це може змінити хід війни
    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Ленд-ліз допоможе Україні подолати ідейних спадкоємців нацистів. Звернення президента (відео)