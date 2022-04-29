Ленд-ліз допоможе Україні подолати ідейних спадкоємців нацистів. Звернення президента (відео)
Рашисти розв'язали війну проти цілого світу
Президент України Володимир Зеленський увечері 29 квітня звернувся до нації із підсумками 65 доби війни.
«Вдячний Сполученим Штатам, президенту Байдену і Конгресу за аналог знаменитої програми ленд-лізу, яка дуже допомогла боротьбі проти нацистів у часи Другої світової війни. Впевнений, зараз ленд-ліз допоможе Україні та всьому вільному світу подолати ідейних спадкоємців нацистів, які розв'язали війну проти нас. Ленд-ліз та інші програми підтримки України – це конкретний доказ того, що свобода й нині вміє захищатися від тиранії», – повідомив глава держави.
Нагадаємо, напередодні Палата представників США підтримала законопроєкт про ленд-ліз для України. «За» проголосували 417 представників нижньої палати Конгресу США, «проти» – лише 10.
Раніше стало відомо, що у США розпочався розгляд закону про ленд-ліз для України.
Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.