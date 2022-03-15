Кількість блокпостів на дорогах країни скорочено до півтори тисячі

МВС вважає, що незабаром кількість блокпостів скоротять до 800

Кількість блокпостів на дорогах України скоротили до 1,5 тисячі. У Міністерстві внутрішніх справ обіцяли, що зроблять перелік актуальних блокпостів, а всі, які до нього не увійдуть, – приберуть. Про це сказав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

«Наразі нам уже вдалося скоротити кількість блокпостів до 1,5 тисячі, забравши дуже багато непотрібних блокпостів, які лише ускладнюють пересування і забирають час», – пояснив міністр.

Перелік умовно «авторизованих» блокпостів внесуть у спеціальний наказ головнокомандувача ЗСУ, перша редакція якого вже з'явилася минулого тижня. «Сьогодні або завтра має бути розширений перелік інших блокпостів по всій країні», – сказав Монастирський.

Він додав, що на основних шляхах та містах оптимальну кількість блокпостів оцінюють до 800 одиниць.

«Але вони мають бути обладнані відповідно до всіх правил формування блокпоста. Там мають організувати чітку роботу, яку забезпечуватимуть представники Нацполіції спільно з ТРО та Нацгвардією, але саме поліцейські будуть головними та формуватимуть роботу на цих блокпостах», – заявив міністр.

Раніше в МВС повідомили, що поліція зменшить кількість блокпостів на дорогах.