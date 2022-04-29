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    Командир морпіхів із заблокованого Маріуполя звернувся до Ердогана

    Командир морпіхів Сергій Волинський звернувся до президента Туреччини - Командир морпіхів із заблокованого Маріуполя звернувся до Ердогана
    Командир морпіхів Сергій Волинський звернувся до президента Туреччини
    фото з відкритих джерел

    Сергій Волинський просить вивезти поранених військових зі шпиталю на «Азовсталі»до Туреччини

    Командир української 36-ої бригади морської піхоти Сергій Волинський, який зараз перебуває в захопленому росіянами Маріуполі, звернувся до президента Туреччини Реджепа Ердогана. Звернення українського піхотинця показали в ефірі Habertürk TV.

    Волинський попросив застосувати до поранених військових спеціальну процедуру та вивезти на територію Туреччини.

    «Я звертаюся з проханням до турецького народу, до шановного пана президента застосувати до нас процедуру екстракшн, зробити все для того, щоб вивезти гарнізон Маріуполь на територію Туреччини, практично забрати нас з «Азовсталі» з гарантіями безпеки з турецької сторони»,– сказав командир.

    Він підкреслив, що разом із військовими на об‘єкті також шукають безпеки сотні цивільних та десятки дітей. Наймолодшому там виповнилося лише чотири місяці.

    Морський піхотинець наголосив, що наразі ситуація на металургійному комбінаті «Азовсталь» дуже складна, адже бойові дії не припинялися.

    Нагадаємо, дещо раніше мер Маріуполя повідомив новини про заручників на «Азовсталі».

    Наслідки крайнього авіаудару військових РФ по металургійному комбінату виявилися нищівними й постраждало багато людей.

    Теги: Реджеп Таїп Ердоган Маріуполь росія окупанти війна
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    Командир морпіхів із заблокованого Маріуполя звернувся до Ердогана