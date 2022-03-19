На Україні один із блокпостів охороняє смерть із косою

Скульптура показує непроханим гостям середнього пальця

На одному з блокпостів на території України встановили «скульптуру» смерті з косою. Фото на своїй сторінці у Facebook опублікував директор видавництва «Саміт-Книга» Ігор Степурін.

«Вітаємо в Україні! Креатив на блокпостах», – підписав він знімки.

Смерть показує непроханим гостям середнього пальця.

Раніше кількість блокпостів на дорогах України скоротили до 1,5 тисячі. У Міністерстві внутрішніх справ обіцяли, що зроблять перелік актуальних блокпостів, а всі, які до нього не увійдуть, – приберуть.