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    Події в Україні

    На Україні один із блокпостів охороняє смерть із косою

    Креатив на блокпостах - На Україні один із блокпостів охороняє смерть із косою
    Креатив на блокпостах
    фото: Ігор Степурін/Facebook

    Скульптура показує непроханим гостям середнього пальця

    На одному з блокпостів на території України встановили «скульптуру» смерті з косою. Фото на своїй сторінці у Facebook опублікував директор видавництва «Саміт-Книга» Ігор Степурін.

    «Вітаємо в Україні! Креатив на блокпостах», – підписав він знімки.

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    На Україні один із блокпостів охороняє смерть із косою
    На Україні один із блокпостів охороняє смерть із косою

    Смерть показує непроханим гостям середнього пальця.

    Раніше кількість блокпостів на дорогах України скоротили до 1,5 тисячі. У Міністерстві внутрішніх справ обіцяли, що зроблять перелік актуальних блокпостів, а всі, які до нього не увійдуть, – приберуть.

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    Теги: росія окупанти війна смерть Андрій Крищенко Україна Facebook окупація #stoprussia
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    На Україні один із блокпостів охороняє смерть із косою