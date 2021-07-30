Українські літаки прибули до Туреччини боротися з лісовими пожежами

Наразі загальна площа пожеж становить понад 1500 га

Два пожежні літаки Державної служби України з надзвичайних ситуацій прибули до Туреччини для надання допомоги в гасінні лісових пожеж, повідомляє пресслужба ДСНС.

«Для допомоги турецьким вогнеборцям Україна направила два екіпажі пожежних літаків Ан-32П із групою забезпечення. Це досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи у гірських районах та залучалися раніше до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, в Ізраїлі та Грузії... О 15:08 літаки вилетіли з м. Одеса та о 17:53 здійснили посадку в аеропорту «Газіпаша Аланія», - йдеться у повідомленні.

У ДСНС нагадують, що два пожежні літаки ДСНС України вилетіли до Туреччини для гасіння осередків лісових пожеж, що виникли 28 липня поблизу м. Манавгат (провінція Анталія) та поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін та Мугла. Наразі загальна площа пожеж складає понад 1 тис. 500 га. Внаслідок пожеж 4 особи загинуло та 183 особи постраждало, з них 58 осіб госпіталізовано, пошкоджено понад 100 приватних будинків та споруд. Рятувальними службами взято під контроль 36 осередків лісових пожеж, продовжується гасіння 20 осередків.

За повідомленням ДСНС, всього до гасіння пожеж, що ускладнюється сильним вітром та спекотною погодою, станом на 30 липня залучено понад 4 тис. осіб, 457 од. техніки та 35 повітряних суден., що виникли 28 липня поблизу м. Манавгат (провінція Анталія) та поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін та Мугла.

Наразі МЗС закликає українців не їхати на турецькі курорти.

Також українські туристи розповіли про дим над пляжем та перекриті траси у Туреччині через пожежі (фото).

Нагадаємо, 28 липня у Туреччині у місті Манавгат у курортній провінції Анталія спалахнула лісова пожежа, причини якої влада досі встановлює. Через спеку та сильний вітер вогонь швидко поширювався, наступного дня пожежі спалахнули у популярних курортних містах – Мармарисі та Бодрумі.

Тим часом міністерство закордонних справ розробляє сценарії повернення громадян України додому на випадок погіршення ситуації у Туреччині.