На Сумщині попрощалися із загиблим воїном Євгеном Курасовим

Загинув навідник-оператор 15-го окремого мотопіхотного батальйону Євген Курасов поблизу Водяного

У селі Локня Сумського району попрощалися із загиблим воїном Євгеном Курасовим. 11 липня біля будинку, де виріс воїн, зібралися рідні бійця, побратими, друзі, повідомляє «Суспільне».

Продовжилося прощання в центрі села. На кладовищі провели літію за Героєм.

Загинув навідник-оператор 15-го окремого мотопіхотного батальйону Євген Курасов увечері 8 липня. Боєць отримав смертельне поранення внаслідок снайперського обстрілу. Сталося це поблизу Водяного, що на Приазов’ї.

Євгенію Курасову було 24 роки. Служив за контрактом із жовтня 2019 року. У загиблого лишились дружина з двомісячною дитиною та батьки.

Фото: Басівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Юнаківської сільської ради Сумського району

Також 9 липня внаслідок обстрілу з боку бойовиків у зоні проведення Операції обʼєднаних сил загинув солдат Володимир Богданович Яськів, що служив у 24 ОМБр імені короля Данила.

Володимир перебував на чергуванні та вів спостереження за противником, коли окупанти почали масований обстріл з крупнокаліберних кулеметів, гранатометів, протитанкових керованих ракет та мінометів 82-го калібру. Ворогу була надана адекватна відповідь з дозволених засобів озброєння для придушення вогневих точок противника. Але під час зміни позиції старшим солдатом Яськівим сталося непоправне...ворожий снайпер смертельно поранив Володимира. Характер поранення виявився несумісним з життям.