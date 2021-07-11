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    Події в Україні

    На Сумщині попрощалися із загиблим воїном Євгеном Курасовим

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    Євгенію Курасову було 24 роки - На Сумщині попрощалися із загиблим воїном Євгеном Курасовим
    Євгенію Курасову було 24 роки
    Фото: suspilne.media

    Загинув навідник-оператор 15-го окремого мотопіхотного батальйону Євген Курасов поблизу Водяного

    У селі Локня Сумського району попрощалися із загиблим воїном Євгеном Курасовим. 11 липня біля будинку, де виріс воїн, зібралися рідні бійця, побратими, друзі, повідомляє «Суспільне».

    Продовжилося прощання в центрі села. На кладовищі провели літію за Героєм.

    Загинув навідник-оператор 15-го окремого мотопіхотного батальйону Євген Курасов увечері 8 липня. Боєць отримав смертельне поранення внаслідок снайперського обстрілу. Сталося це поблизу Водяного, що на Приазов’ї.

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    На Сумщині попрощалися із загиблим воїном Євгеном Курасовим
    На Сумщині попрощалися із загиблим воїном Євгеном Курасовим
    На Сумщині попрощалися із загиблим воїном Євгеном Курасовим
    На Сумщині попрощалися із загиблим воїном Євгеном Курасовим
    На Сумщині попрощалися із загиблим воїном Євгеном Курасовим
    Фото: suspilne.media

    Євгенію Курасову було 24 роки. Служив за контрактом із жовтня 2019 року. У загиблого лишились дружина з двомісячною дитиною та батьки.

    Фото: Басівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Юнаківської сільської ради Сумського району
    Фото: Басівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Юнаківської сільської ради Сумського району

    Також 9 липня внаслідок обстрілу з боку бойовиків у зоні проведення Операції обʼєднаних сил загинув солдат Володимир Богданович Яськів, що служив у 24 ОМБр імені короля Данила.

    Володимир перебував на чергуванні та вів спостереження за противником, коли окупанти почали масований обстріл з крупнокаліберних кулеметів, гранатометів, протитанкових керованих ракет та мінометів 82-го калібру. Ворогу була надана адекватна відповідь з дозволених засобів озброєння для придушення вогневих точок противника. Але під час зміни позиції старшим солдатом Яськівим сталося непоправне...ворожий снайпер смертельно поранив Володимира. Характер поранення виявився несумісним з життям.

    Теги: окупанти обстріл снайпер дружина батьки озброєння солдат час Володимир Богданович
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    На Сумщині попрощалися із загиблим воїном Євгеном Курасовим