Сьогодні роковини з дня трагедії під Зеленопіллям

Бійня під Зеленопіллям - це початок масованого вторгнення Росії

У ніч на 11 липня 2014 року з установок «Град» бойовики обстріляли позиції українських прикордонників і військовослужбовців у складі груп підрозділів 24-ї механізованої, 72-ї механізованої та першого батальйону 79-ї аеромобільної бригад.

Під час обстрілів базового табору в Зеленопіллі загинуло 30 військовослужбовців ЗСУ та 7 прикордонників, серед них – полковник Ігор Момот. Понад 100 осіб дістали поранення різної тяжкості або були контужені. Це був перший масований обстріл «Градами» українських військових, який здійснили регулярні війська РФ. І не просто обстріл, а підступний напад на українських воїнів – захисників територіальної цілісності та недоторканості кордонів України. Це була справжня збройна агресія з метою прориву кордонів нашої держави в секторі Д.

Атака сталась у ніч із 10 на 11 липня 2014 року. Російська реактивна артилерія зі своєї території завдала потужного удару по позиціях українських військ.

У ніч на 11 липня 2014 прикордонники із 2-ї мотоманевреної групи ДПСУ, а також військовослужбовці ЗСУ, що входили до батальйонної тактичної групи, сформованої з підрозділів 24-ї механізованої, 72-ї механізованої та першого батальйону 79-ї аеромобільної бригад вийшли в опорний пункт у районі селища Зеленопілля, за 17 км на південний схід від міста Ровеньки Луганської області, із завданням щодо прикриття визначеної ділянки державного кордону. О 4.30 ранку вогнем із реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град» накрило розташування українських сил.

Частини 72-ї, 79-ї, 24-ї бригад маневрової групи ДПСУ стояли в польовому таборі, тому що готувалися до наступу в тил бойовиків. Напередодні наступу війська завжди вразливі – вся техніка і особовий склад стягнуті в одне місце у великій кількості, боєприпаси – на ґрунті, в зоні дії ворожої артилерії. І саме в цей момент Росія і терористи накрили сконцентровану групу вогнем «Градів».

Сержанту Сергію Мудрому під час обстрілу вдалося відтягнути «Уралом» 4 заповнені бензовози у безпечне місце. На ньому ж він згодом доправив до медчастини чотирьох поранених бійців.

Бригади ЗСУ зазнали значних втрат. Унаслідок удару загинуло 37 воїнів з 24-ї і 79-ї бригад Збройних Сил України та Державної прикордонної служби. Було втрачено дуже багато дефіцитної вже на той момент автомобільної техніки, а також три гаубиці Д-30. Відновлення боєздатності і завезення нових боєприпасів потребувало часу.

Зеленопілля стало уроком для українських військових, на помилках якого доводилося вчитися. Це було перше безпосереднє масоване застосування регулярних військ РФ проти Збройних Сил України. Після цієї масованої атаки українські бійці ще майже місяць тримали оборону на тій ділянці фронту під постійним ворожим вогнем.

Україна пам’ятає своїх Героїв!