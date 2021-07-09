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    Під Водяним від кулі снайпера загинув 24-річний сержант Євген Курасов

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    Євген Курасов &ndash; третя бойова втрата ЗСУ з початку липня - Під Водяним від кулі снайпера загинув 24-річний сержант Євген Курасов
    Євген Курасов – третя бойова втрата ЗСУ з початку липня
    Фото: Басівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Юнаківської сільської ради Сумського району

    У захисника України вдома залишилася дружина з немовлям

    Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, внаслідок снайперського обстрілу загинув навідник-оператор 15-го окремого мотопіхотного батальйону «Суми» Збройних сил України, сержант Євген Курасов. Про це сьогодні повідомив речник Сумського обласного військкомату Олександр Бондаренко.

    За повідомленням штабу ООС, за минулу добу ворог двічі здійснював обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    Під час одного з таких обстрілів увечері 8 липня боєць із Сумщини отримав смертельне поранення.
    За словами Олександра Бондаренка, тіло загиблого мають доправити на Сумщину ввечері 10 липня.
    Поховання відбудеться у неділю, 11 липня, о 12:00.

    Військовослужбовцю Євгену Курасову було 24 роки. Боєць служив за контрактом із жовтня 2019 року.

    Вдома в селі Локня Сумського району у нього лишились дружина з двомісячною дитиною та батьки.

    Євген Курасов – третя бойова втрата ЗСУ з початку липня.

    4 липня від обстрілу під Мирним Донецької області загинув медик 93 омбр, капітан Юрій Письменний.

    5 липня під обстрілом із ПТРК поблизу Чермалика на Донеччині загинув зампотил 93 омбр, майор Богдан Бродовський.

    Теги: Росія бойовики на Донбасі Донбас Суми ЗСУ війна вбивство смерть військові Операція Об’єднаних сил поховання
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    Під Водяним від кулі снайпера загинув 24-річний сержант Євген Курасов