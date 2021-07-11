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    Спалах Covid-19 зафіксовано в анексованому Криму

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    Окупаційна влада регіону повідомила про 368 підтверджених випадків коронавірусної хвороби - Спалах Covid-19 зафіксовано в анексованому Криму
    Окупаційна влада регіону повідомила про 368 підтверджених випадків коронавірусної хвороби
    Ілюстративне фото

    На півострові встановлено новий рекорд захворюваності

    В окупованому Криму протягом доби зафіксовано новий антирекорд за весь період пандемії – 368 підтверджених випадків коронавірусної хвороби. За даними окупаційної адміністрації, 286 випадків виявлено при зверненні за медичною допомогою, 73 – серед контактних за раніше зареєстрованими випадками, 9 – ввезені з-за кордону.

    Про це повідомляють підконтрольні Росії ЗМІ, посилаючись на «главу Криму» Сергія Аксьонова.

    Так, 286 випадків виявлено при зверненні за медичною допомогою, 73 – серед контактних за раніше зареєстрованими випадками, 9 випадків завезені із-за кордону.

    Всього протягом доби у Криму було обстежено 5 675 осіб, виписано 153 пацієнта.

    Попередній антирекорд захворюваності був зафіксований в Криму 13 січня, тоді повідомлялося про 365 випадків.

    Нагадаємо, що у Російській Федерації протягом доби 9 липня померли 752 хворих на Covid – це новий максимум за весь час пандемії.

    Як повідомлялося, у Києві представили План дій щодо деокупації та реінтеграції окупованих територій, запропонований Інститутом національного розвитку.

    Нагадаємо, 9 липня віцепрем'єра України Резніков розповів, що після того, як Україна поверне Крим, звідти будуть депортовані 500 тисяч російських окупантів.

    Теги: Крим окупанти ЗМІ рекорд Україна хвороби коронавірус
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    Спалах Covid-19 зафіксовано в анексованому Криму