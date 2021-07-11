Спалах Covid-19 зафіксовано в анексованому Криму

На півострові встановлено новий рекорд захворюваності

В окупованому Криму протягом доби зафіксовано новий антирекорд за весь період пандемії – 368 підтверджених випадків коронавірусної хвороби. За даними окупаційної адміністрації, 286 випадків виявлено при зверненні за медичною допомогою, 73 – серед контактних за раніше зареєстрованими випадками, 9 – ввезені з-за кордону.

Про це повідомляють підконтрольні Росії ЗМІ, посилаючись на «главу Криму» Сергія Аксьонова.

Так, 286 випадків виявлено при зверненні за медичною допомогою, 73 – серед контактних за раніше зареєстрованими випадками, 9 випадків завезені із-за кордону.

Всього протягом доби у Криму було обстежено 5 675 осіб, виписано 153 пацієнта.

Попередній антирекорд захворюваності був зафіксований в Криму 13 січня, тоді повідомлялося про 365 випадків.

Нагадаємо, що у Російській Федерації протягом доби 9 липня померли 752 хворих на Covid – це новий максимум за весь час пандемії.

Як повідомлялося, у Києві представили План дій щодо деокупації та реінтеграції окупованих територій, запропонований Інститутом національного розвитку.

Нагадаємо, 9 липня віцепрем'єра України Резніков розповів, що після того, як Україна поверне Крим, звідти будуть депортовані 500 тисяч російських окупантів.