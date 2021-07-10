Стало відомо імʼя українського бійця, що загинув учора на Донбасі

Старший солдат Володимир Яськів загинув від пострілу снайпера

Військовослужбовцем, що загинув учора, 9 липня, внаслідок обстрілу з боку бойовиків у зоні проведення Операції обʼєднаних сил став старший солдат Володимир Богданович Яськів, що служив у 24 ОМБр імені короля Данила. Про це повідомляється на Facebook-сторінці бригади.

«Володимир знаходився на чергуванні та вів спостереження за противником, коли окупанти почали масований обстріл з крупнокаліберних кулеметів, гранатометів, протитанкових керованих ракет та мінометів 82-го калібру. Ворогу була надана адекватна відповідь з дозволених засобів озброєння для придушення вогневих точок противника. Але під час зміни позиції старшим солдатом Яськівим сталося непоправне...ворожий снайпер смертельно поранив Володимира. Характер поранення виявився несумісним з життям», – йдеться у повідомленні.

Володимир Богданович Яськів народився 29 липня 1977 року і був родом з селища Великі Бірки, що на Тернопільщині. Невдовзі мав відзначати своє 44-річчя.

Побратими та командування підрозділу, де Володимир Богданович проходив службу вже півтора роки, згадують його як порядного, сміливого, працьовитого та кваліфікованого військовослужбовця, який завжди проявляв розумну ініціативу та був надійною підтримкою для своїх командирів.

Як повідомлялося раніше, протягом доби 9 липня в районі ООС внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення несумісне з життям, ще один отримав поранення, двоє – бойове травмування. Всього українські позиції обстрілювалися 13 разів.