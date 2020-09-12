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    Думки вголос

    Провалене захоплене «вагнерівців» у турецькому літаку. Київ розрахувався з Анкарою

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Провалене захоплене «вагнерівців» у турецькому літаку. Київ розрахувався з Анкарою

    Турецька операція проходила під контролем Служби безпеки України

    Мовою оригіналу

    Вот так спецслужбы Украины собиралась рассчитаться с Турцией за захват российских «вагнеровцев» в турецком самолете.

    10 сентября Национальная разведывательная организация Турции заявила, что   в Одессе захвачен и доставлен самолетом в Турцию один из самых разыскиваемых турками курдских боевиков –  Иса Озер. Озер бежал из Турции и был внесен в «красный» список - список самых разыскиваемых преступников. 

    Турецкая операция проходила под контролем Службы безопасности Украины, поэтому со стороны Украины никаких протестов не будет. На каком основании мы выдали Озера и какой суд принял такое решение - неизвестно. Поэтому в чем именно заключаются его преступления и были ли они вообще, мы не знаем, мы можем считаться только с самим фактом, что его захватили как террориста.

    По данным Цензор.Нет, в обмен на задержание преступников, которых разыскивали  спецслужбы Турции - страны НАТО, спецслужбы Украины могли получить содействие в операции по задержанию «вагнеровцев». Напомним, рейс турецкого самолета 25 июля из Минска в Стамбул мог, по естественным причинам, приземлиться на территории Украины.

    Это зависело от решения экипажа самолета, у которого мог возникнуть целый ряд законных поводов принять решение об экстренной посадке.

    А сел бы самолет? А заявила бы Турция протест?

    Сотрудничество в борьбе с терроризмом между Украиной и Турцией могло бы решить любые вопросы между нашими странами в этой сфере.

    Среди 28 безоружных российских террористов на борту турецкого самолета находилось 2 преступника, которые сбили украинский ИЛ-76 в аэропорту Луганска 14 июня 2014-го, 2 преступника, которые сбили украинский штурмовик Су-25 над селом Мариновка в июле 2014-го, и 1 преступник, который сопровождал российский зенитно-ракетный комплекс «Бук», сбивший малайзийский «Боинг» МН-17. К сожалению, в результате предательства операция по захвату террористов была провалена.

    Но свои обязательства перед Турцией Украина выполняет - курдского террориста, который пребывал на территории Украины, захватили и вывезли из Украины. Также решительно Украина могла бы бороться и с российским террором, если бы не предатели...

    Необходимо расследование и следственная комиссия Верховной Рады.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Туреччина НАТО літак МН-17 Україна
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