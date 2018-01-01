На Сумщині вибухнув автомобіль на заправці, є постраждалі

Автомобіль Chery Amulet з газобалонним обладнанням заправлявся працівником станції, і в цей час вибухнув балон

У місті Шостка Сумської області внаслідок вибуху на газозаправній станції балона легкового автомобіля постраждали троє людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. «Автомобіль Chery Amulet з газобалонним обладнанням заправлявся працівником станції, і в цей час вибухнув балон. У салоні транспортного засобу ні водія, ні пасажирів не



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Автомобіль після вибуху

Автомобіль Chery Amulet з газобалонним обладнанням заправлявся працівником станції, і в цей час вибухнув балон

У місті Шостка Сумської області внаслідок вибуху на газозаправній станції балона легкового автомобіля постраждали троє людей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«Автомобіль Chery Amulet з газобалонним обладнанням заправлявся працівником станції, і в цей час вибухнув балон. У салоні транспортного засобу ні водія, ні пасажирів не було. Оператор АГНКС 1967 р. н. отримав травми, через що був госпіталізований бригадою екстреної медичної допомоги до центральної районної лікарні. Через деякий час до лікувального закладу звернулися ще двоє постраждалих внаслідок вибуху – чоловіки 1957 і 1996 р. н», - зазначається у повідомленні.

Після прибуття на виклик рятувальники виявили підтікання паливного баку легковика, змили струменем води наслідки розливу, після чого підставили ємність для збору залишків пального.

На місці вибуху працювала слідчо-оперативно група у складі працівників підрозділів Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій, яка з’ясовувала обставини та причини події.

Як повідомлялося, 10 січня у Чернівцях у приміщенні ДФС пролунав вибух. Спершу повідомлялось про одного постраждалого.

Згодом стало відомо, що постраждало двоє осіб. Потерпілих госпіталізовано до лікарні.