На Тернопільщині розбився мотодельтаплан



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Пілот внаслідок падіння апарату загинув

На Тернопільщині 10 серпня розбився легкомоторний літальний апарат. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Інформація про інцидент надійшла до ДСНС о 22 год. 46 хв.

Падіння апарату сталося поблизу с. Панівці Борщівського району. Воно відбулося з послідуючим горінням, в результаті чого загинув пілот. Причина падіння встановлюється.

Легкомоторниим літальним апаратом виявився мотодельтаплан «Аерос 2».

Від ДСНС залучалось 5 чоловік особового складу та одна одиниця техніки.

Нагадаємо, у США здійснив аварійну посадку найбільший військово-транспортний літак США C-5M Super Galaxy. Транспортник здійснив посадку без передньої стійки шасі – на її стулку.