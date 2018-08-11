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    Події в Україні

    На Тернопільщині розбився мотодельтаплан

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    На Тернопільщині розбився мотодельтаплан

    Пілот внаслідок падіння апарату загинув

    На Тернопільщині 10 серпня розбився легкомоторний літальний апарат. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    Інформація про інцидент надійшла до ДСНС о 22 год. 46 хв.

    Падіння апарату сталося поблизу с. Панівці Борщівського району. Воно відбулося з послідуючим горінням, в результаті чого загинув пілот. Причина падіння встановлюється.

    Легкомоторниим літальним апаратом виявився мотодельтаплан «Аерос 2».

    Від ДСНС залучалось 5 чоловік особового складу та одна одиниця техніки.

    Нагадаємо, у США здійснив аварійну посадку найбільший військово-транспортний літак США C-5M Super Galaxy. Транспортник здійснив посадку без передньої стійки шасі – на її стулку.

    ДСНС авіакатастрофа літак Тернопільщина
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