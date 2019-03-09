На Тернопільщині селяни влаштували толоку з ремонту дороги



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Лопати взяли до рук також сільський голова і настоятель храму

На Тернопільщині мешканці села Білозірці влаштували толоку з відновлення дороги. Люди з лопатами засипали ями щебенем.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

«Робота однозначно не жіноча, робота чоловіча, звичайно. Але як треба – то треба! Нас нині здебільшого жіноча компанія - два чоловіка на ціле село», - каже місцева жителька Зоряна. Лопати взяли до рук також сільський голова і настоятель храму.

«Добрий метод для схуднення», - каже священик Олексій Філюк. «Отче, то фітнес називається», - підказують йому жінки.

«85-річний дід Андрій вважає себе чоловіком у силі, тому приїхав власним возом і кобилою допомогти жіночкам. Інших злякала погода або відволікли власні справи. Чи зберуться ще раз на таку толоку – селянки не певні. Але кажуть, що встигли не все – лишився ще один шматок дороги з ямами, тому його, як естафетну паличку, передають чоловікам Білозірки», - резюмується у сюжеті.

До слова, на ремонт дороги між Одеською та Вінницькою областями планують витратити понад 300 мільйонів.