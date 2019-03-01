На ремонт дороги між Одеською та Вінницькою областями планують витратити понад 300 мільйонів



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Одещину і Вінниччину об'єднають відремонтованою дорогою

Служба автомобільних доріг в Одеській області оголосила два тендери для вибору підрядника, якому заплатять за ремонт дороги Р-33 Вінниця - Турбів - Гайсин - Балта - Велика Михайлівка.

Відповідна інформація опублікована в системі електронних закупівель Рrozorro.

За даними системи, один з тендерів передбачає ремонт ділянки км 253 + 000-км 259 + 496 очікувана вартість закупівлі 118 мільйонів 447 тисяч 38 гривень і ділянки км 245 + 000 - км 253 + 000 за 229 мільйонів 753 тисячі 350 гривень. Обидва аукціону відбудуться 7 травня.

Закінчення робіт заплановано до 31 грудня 2020 року.

Нагадаємо, в квітні 2018 року Служба автомобільних доріг в Одеській області оголосила тендер для пошуку компанії, якій заплатять за капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-33 Вінниця - Турбів - Гайсин - Балта - Велика Михайлівка. Йшлося про ділянку траси км 378 + 505 - км 386 + 431.