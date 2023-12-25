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На Тернопільщині відкрито рух відремонтованим мостом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Тернопільщині відкрито рух відремонтованим мостом
У червні 2023 року уряд спрямував на ремонт мосту субвенцію – залишок виділених минулого року Європейським інвестиційним банком коштів
фото: Telegram/Мустафа Найєм

Раніше споруду перевірили на якість та надійність перед відкриттям руху

У Тернопільській області на трасі М-09 «Тернопіль-Львів-Рава-Руська» відкрито міст для руху транспорту через річку Східна Стрипа. Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.

«Міст був в аварійному стані, тут тріснули опори, зруйнувалися прогонові балки, через що споруда могла повністю зруйнуватися, що призвело б до транспортного колапсу на дорозі міжнародного значення, яка до того ж є стратегічним гуманітарним коридором», – написав Найєм.

Міст повністю відремонтували
Міст повністю відремонтували
фото: Telegram/Мустафа Наєм
На Тернопільщині відкрито рух відремонтованим мостом фото 1

Глава Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури наголосив, що у червні 2023 року уряд спрямував на ремонт мосту субвенцію – залишок виділених минулого року Європейським інвестиційним банком коштів.

Як зазначили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури, у процесі ремонту на мосту було встановлено монолітно-розподільчу плиту, підсилено опори, частково підсилено ригелі, влаштовано конуси, водовідведення, нанесено гідроізоляцію, два шари асфальтобетонного покриття, влаштовано тротуари обабіч мосту, нове бар’єрне огородження, розмітку, дорожні знаки.

На відремонтованому мосту провели випробування
На відремонтованому мосту провели випробування
фото: Facebook/Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області
На Тернопільщині відкрито рух відремонтованим мостом фото 2

Раніше споруду перевірили на якість та надійність перед відкриттям руху та введенням в експлуатацію, а відкриття мосту планували на 24 грудня.

Нагадаємо, на Тернопільщині із 7 серпня перекрито проїзд мостом, що є частиною дороги М-09 «Тернопіль-Львів-Рава-Руська». Це міст через річку Стрипу, що знаходиться на об’їзді міста Зборів. 

36-метровий міст через річку Стрипа був збудований у 1986 році. Раніше він був аварійному стані через руйнування прогонових балок, карбонізацію бетону і значну корозію арматури споруди.

Теги: інфраструктура Мустафа Найєм міст Тернопільщина

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