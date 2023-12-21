Будівництво Подільського моста. Заступник директора комунального підприємства отримав підозру

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до пʼяти років

Заступнику директора комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» отримав підозру у службовій недбалості через мільйонні збитки на будівництві Подільського мостового переходу. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Правоохоронці викрили чергову схему розкрадання бюджетних коштів на будівництві Подільського мостового переходу.

В рамках досудового розслідування правоохоронці встановили, що у червні цього року, заступник директора комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» отримав від генпідрядної та підрядних організацій акти прийому виконаних будівельних робіт та підписав їх, не пересвідчившись у відповідності обсягів витрат на експлуатацію будівельних машин.

Проведена надалі судово-будівельна технічна експертиза підтвердила завищення витрат на оренду спеціальної техніки. За попередніми висновками, сума збитків столичному бюджету сягає 24 млн грн.

Слідчі повідомили посадовцю про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що у вересні поточного року фігуранту вже вручили підозру за цією ж статтею – тоді, внаслідок необґрунтовано завищених цін на пісок, будівництво «подорожчало» на 6,5 млн грн.

Досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях триває. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до пʼяти років.

У серпні 2021 року Подільська окружна прокуратура Києва за результатами слідчих дій, проведених у кримінальному провадженні щодо розкрадання коштів, виділених на будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у Києві, повідомила про підозру першому заступнику керівника КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», яке є замовником робіт, а також керівнику генпідрядної організації у привласненні коштів територіальної громади Києва та службовій недбалості (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України).

Читайте також: Схема на 3 млрд грн. СБУ викрила розкрадання на будівництві Подільського мосту