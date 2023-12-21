Будівництво Подільського моста. Заступник директора комунального підприємства отримав підозру
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до пʼяти років
Заступнику директора комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» отримав підозру у службовій недбалості через мільйонні збитки на будівництві Подільського мостового переходу. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
Правоохоронці викрили чергову схему розкрадання бюджетних коштів на будівництві Подільського мостового переходу.
В рамках досудового розслідування правоохоронці встановили, що у червні цього року, заступник директора комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» отримав від генпідрядної та підрядних організацій акти прийому виконаних будівельних робіт та підписав їх, не пересвідчившись у відповідності обсягів витрат на експлуатацію будівельних машин.
Проведена надалі судово-будівельна технічна експертиза підтвердила завищення витрат на оренду спеціальної техніки. За попередніми висновками, сума збитків столичному бюджету сягає 24 млн грн.
Слідчі повідомили посадовцю про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість.
Нагадаємо, що у вересні поточного року фігуранту вже вручили підозру за цією ж статтею – тоді, внаслідок необґрунтовано завищених цін на пісок, будівництво «подорожчало» на 6,5 млн грн.
Досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях триває. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до пʼяти років.
У серпні 2021 року Подільська окружна прокуратура Києва за результатами слідчих дій, проведених у кримінальному провадженні щодо розкрадання коштів, виділених на будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у Києві, повідомила про підозру першому заступнику керівника КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», яке є замовником робіт, а також керівнику генпідрядної організації у привласненні коштів територіальної громади Києва та службовій недбалості (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України).
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