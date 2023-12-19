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Чи може столиця закрити міст Метро: відповідь Київради

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи може столиця закрити міст Метро: відповідь Київради
Якщо буде підтверджено, що міст Метро є аварійно небезпечним, його вимагатимуть закрити
фото ілюстративне

Міст Метро перебуває у доволі «втомленому» стані

У Києві червона гілка метро може частково закритися на ремонт. Це станеться у випадку, якщо експертиз підтвердити аварійний стан моста Метро. Про це сказав голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко в ефірі телемарафону.

Вітренко нагадав, що останні два роки вже відомо, що міст перебуває у доволі «втомленому» стані. Але лише цього року було забюджетовано його капітальний ремонт або взагалі будь-які ремонтні роботи, з цим пов'язані.

«Два роки на це ніхто не звертав уваги, просто констатували такий факт. Якщо покаже експертиза, що міст метро треба буде закривати, зараз виділені кошти на розробку проєктро-кошторисної документації, на створення відповідних пошукових робіт», – сказав він.

За словами голови комісії, якщо буде підтверджено, що міст є аварійно небезпечним, буде вимога закрити споруду, яка сполучає два береги.

«Це, як на мене, апокаліптичний сценарій, тому що ми всі розуміємо, яке значення мають мости для міста Києва, що їх катастрофічно не вистачає. Це стратегічні об'єкти для пересування не лише громадян. У нас в країні воєнний стан, який пов'язаний з певними обмеженнями і необхідністю ресурсного забезпечення діяльності Сил оборони. Тому це страшна подія, яка може статися будь-якої миті», – підсумував він.

Нагадаємо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

З 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться ретельне дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро.

Також говорили про закриття перегону між станціями столичного метро «Почайна» і «Тараса Шевченка». Проте згодом виявилося, що його не планують закривати на час проведення планового ремонту влітку 2024 року.

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Теги: Київ Київрада метро міст

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