Окупанти вдарили по шахті на Донеччині: є поранений

Поранення отримав 32-річний працівник, його доставлено до лікарні

7 грудня російські загарбники завдали ракетного удару по одній з шахт підприємства «Торецьквугілля» у Донецькій області. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

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За інформацією відомства, ракетний удар стався після 16:00.

«Поранення отримав 32-річний працівник, його доставлено до лікарні. Є суттєве пошкодження обладнання. Роботу шахти зупинено», – уточнюють у Міненерго.

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На момент удару у шахті перебували шестеро людей. Їх уже вивели на поверхню.

Шахту знеструмили, тривають обстеження для уточнення обсягів пошкоджень.

Нагадаємо, триває 652-га доба широкомасштабної війни РФ проти України. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень. Ворог завдав три ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 14 БпЛА типу Shahed-136/131, 12 ворожих дронів знищено. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.