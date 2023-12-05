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Масові гуляння на зимові свята: ЗСУ звернулися до українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Масові гуляння на зимові свята: ЗСУ звернулися до українців
Російські загарбники уважно стежать за будь-якою інформацією щодо переміщення цивільного населення
фото: apostrophe.ua

Воїни просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та зберігати інформаційну тишу

Масові заходи під час новорічно-різдвяних свят із великою ймовірністю можуть стати ціллю ворожих ракетних ударів чи бомбардувань.
Про це попереджає Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних сил України.

«Закликаємо дотримуватись діючих обмежень щодо проведення масових заходів у районах виконання бойових завдань, зокрема напередодні та під час зимових свят», – зазначили в Страткомі.

Наголошується, що російські загарбники уважно стежать за будь-якою інформацією щодо переміщення чи скупчення як українських військових, так і цивільного населення. 

«Ворог уважно стежить за будь-якою інформацією щодо переміщення чи скупчення як українських військовослужбовців, так і цивільного населення. Масові заходи, урочисті зібрання з великою ймовірністю можуть стати ціллю ракетних ударів чи бомбардувань. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та зберігайте інформаційну тишу», – закликали в ЗСУ.

Триває 650-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення. Із початком поточної доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши БпЛА типу Shahed-136/131. Наслідки уточнюються.

Загалом за добу ворог завдав вісім ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: окупанти свята інфраструктура населення ворог ЗСУ

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