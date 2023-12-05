Масові гуляння на зимові свята: ЗСУ звернулися до українців

Воїни просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та зберігати інформаційну тишу

Масові заходи під час новорічно-різдвяних свят із великою ймовірністю можуть стати ціллю ворожих ракетних ударів чи бомбардувань.

Про це попереджає Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних сил України.

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«Закликаємо дотримуватись діючих обмежень щодо проведення масових заходів у районах виконання бойових завдань, зокрема напередодні та під час зимових свят», – зазначили в Страткомі.

Наголошується, що російські загарбники уважно стежать за будь-якою інформацією щодо переміщення чи скупчення як українських військових, так і цивільного населення.

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«Ворог уважно стежить за будь-якою інформацією щодо переміщення чи скупчення як українських військовослужбовців, так і цивільного населення. Масові заходи, урочисті зібрання з великою ймовірністю можуть стати ціллю ракетних ударів чи бомбардувань. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та зберігайте інформаційну тишу», – закликали в ЗСУ.

Триває 650-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення. Із початком поточної доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши БпЛА типу Shahed-136/131. Наслідки уточнюються.

Загалом за добу ворог завдав вісім ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.