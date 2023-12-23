Окупанти димовою завісою намагаються врятувати Кримський міст (фото)

Сирени повітряної тривоги завили в Севастополі

У суботу, 23 грудня, російські окупанти закрили рух Кримським мостом і прикривають незаконно зведену споруду димовою завісою, намагаючись захистити від ударів українських сил.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про димову завісу Кримського моста повідомляють місцеві телеграм-канали, публікуючи відповідні фото.

Водночас повідомляється, що сирена повітряної тривоги завила у Севастополі.

Нагадаємо, 23 грудня російські окупанти перекрили рух автотранспорту Кримським мостом. Перекриття Кримського мосту пов’язане з ракетною небезпекою на окупованому півострові. Повідомляється про пуски ракет під Джанкоєм. Нібито працює російська ППО.