Окупанти димовою завісою намагаються врятувати Кримський міст (фото)
Сирени повітряної тривоги завили в Севастополі
У суботу, 23 грудня, російські окупанти закрили рух Кримським мостом і прикривають незаконно зведену споруду димовою завісою, намагаючись захистити від ударів українських сил.
Про димову завісу Кримського моста повідомляють місцеві телеграм-канали, публікуючи відповідні фото.
Водночас повідомляється, що сирена повітряної тривоги завила у Севастополі.
Нагадаємо, 23 грудня російські окупанти перекрили рух автотранспорту Кримським мостом. Перекриття Кримського мосту пов’язане з ракетною небезпекою на окупованому півострові. Повідомляється про пуски ракет під Джанкоєм. Нібито працює російська ППО.
Коментарі — 0