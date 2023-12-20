Надмірне регулювання енергосектору негативно впливає на галузь, – Український інститут майбутнього

Раніше в Секретаріаті Енергетичного співтовариства заявили про занадто велику частку держкомпаній в енергетичному секторі України

Надмірне регулювання та вплив держави на енергетику негативно впливають на галузь. Про це заявив аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він наголосив, що ключове зобов'язання, яке взяла на себе Україна для інтеграції до Європейського союзу – це щоб модель українських енергетичних ринків відповідала європейській. Аналітик підкреслив, що Україна не може бути частиною європейського енергетичного ринку із зовсім іншим регулюванням. Відповідно є вимога, щоб Україна запровадила ті самі правила, які діють в Європі.

«Якщо почитати звіт Європейської комісії про імплементацію наших реформ в енергосекторі, по суті, це все зводиться до однієї простої формули. У нас відбувається надмірний вплив держави на енергетичний сектор. У нас і надмірне регулювання, з одного боку, і у нас надмірна частка держави, як власника енергетичних активів», – сказав Прокіп.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У кінцевому рахунку це ні до чого доброго не призводить і в енергетиці відбуваються перекоси різного характеру, каже експерт. Тому рано чи пізно Україні доведеться запровадити європейське регулювання.

«Це просто регулювання здорової людини. Без оцих от перекосів, субсидувань надмірних. І як наслідок, оцих от багатомільярдних боргів, які у нас виникли і в газовому секторі, і в електроенергетичному», – підсумував Прокіп.

Раніше в Секретаріаті Енергетичного співтовариства заявили про занадто велику частку держкомпаній в енергетичному секторі України.