ЗСУ потужно вдарили по окупантах на півдні: які втрати ворога

За добу підрозділи ракетних військ і артилерії виконали понад 350 вогневих завдань

Авіацією ЗСУ на півдні завдано чотири удари по противнику

На півдні України російські окупанти активізують повітряну розвідку. Силами посиленого тактичного підрозділу противником була здійснена спроба провести наступальні дії в напрямку Любомирівки. Ворог успіху не мав, із втратами відступив. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Увечері 5 жовтня ворог завдав авіаційний удар гелікоптером по українських позиціях. У відповідь авіацією ЗСУ завдано чотири удари по противнику, а підрозділами протиповітряної оборони двічі за день в районі Брускінського, на Бериславщині, знищено безпілотник-розвідник «Орлан-10».

Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали понад 350 вогневих завдань, за результатами яких орієнтовні втрати ворога складають:

58 рашистів,

9 танків,

17 одиниць авто-бронетехніки,

4 крупнокаліберні гаубиці «Мста-С» і «Мста-Б»,

одна самохідна гаубиця «Акація»,

міномет,

командно-штабна машина,

реактивна система залпового вогню «Град»,

протитанковий ракетний комплекс,

два склади боєприпасів в Баштанському і Бериславському районах.

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі має 10 одиниць, тримається поблизу кримського берега, але п’ять ракетоносіїв, з яких два підводні, тримають напоготові понад 30 ракет типу «Калібр».