Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ потужно вдарили по окупантах на півдні: які втрати ворога

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ потужно вдарили по окупантах на півдні: які втрати ворога
За добу підрозділи ракетних військ і артилерії виконали понад 350 вогневих завдань
фото: Генштаб ЗСУ

Авіацією ЗСУ на півдні завдано чотири удари по противнику

На півдні України російські окупанти активізують повітряну розвідку. Силами посиленого тактичного підрозділу противником була здійснена спроба провести наступальні дії в напрямку Любомирівки. Ворог успіху не мав, із втратами відступив. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Увечері 5 жовтня ворог завдав авіаційний удар гелікоптером по українських позиціях. У відповідь авіацією ЗСУ завдано чотири удари по противнику, а підрозділами протиповітряної оборони двічі за день в районі Брускінського, на Бериславщині, знищено безпілотник-розвідник «Орлан-10».

Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали понад 350 вогневих завдань, за результатами яких орієнтовні втрати ворога складають: 

  • 58 рашистів,
  • 9 танків,
  • 17 одиниць авто-бронетехніки,
  • 4 крупнокаліберні гаубиці «Мста-С» і «Мста-Б»,
  • одна самохідна гаубиця «Акація»,
  • міномет,
  • командно-штабна машина,
  •  реактивна система залпового вогню «Град»,
  • протитанковий ракетний комплекс,
  • два склади боєприпасів в Баштанському і Бериславському районах.

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі має 10 одиниць, тримається поблизу кримського берега, але п’ять ракетоносіїв, з яких два підводні, тримають напоготові понад 30 ракет типу «Калібр».

Читайте також: Чорний день для дронів-камікадзе: Зеленський подякував воїнам Повітряних сил ЗСУ
Теги: війна росія Україна окупанти ЗСУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Резніков показав результати осіннього наступу
Резніков показав осінній наступ ЗСУ день за днем (відео)
Вчора, 22:35
Жителі Севастополя чують
В окупованому Севастополі лунають вибухи
Вчора, 23:15
На Херсонщині ворог намагається евакуювати поранених та техніку до найближчих переправ через річку Дніпро.
Окупанти зазнали значних втрат на Херсонщині та Луганщині – Генштаб
Вчора, 18:35

Події в Україні

На тлі наступу ЗСУ поплічники рашистів тікають з окупованих територій
На тлі наступу ЗСУ поплічники рашистів тікають з окупованих територій
Окупанти випустили по Запоріжжю сім ракет: фото жахливих руйнувань
Окупанти випустили по Запоріжжю сім ракет: фото жахливих руйнувань
ЗСУ потужно вдарили по окупантах на півдні: які втрати ворога
ЗСУ потужно вдарили по окупантах на півдні: які втрати ворога
Стало відомо, кого Путін призначив куратором для анексованих територій України
Стало відомо, кого Путін призначив куратором для анексованих територій України
Удар по Запоріжжю: рятувальники дістають людей з-під завалів
Удар по Запоріжжю: рятувальники дістають людей з-під завалів
Окупанти атакували Запоріжжя ракетами: перші деталі
Окупанти атакували Запоріжжя ракетами: перші деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
231K
Путін знайшов винних у провалі «могилізації» і цинічно висловився про українську культуру
34K
Путін та ручка. Диктатор дивно поводився, коли говорив про майбутнє Донбасу (відео)
23K
Скандал у Казахстані. Хіба наш посол сказав щось не так?
14K
Крах Шойгу. Терорист Гіркін побачив підготовку до кадрових чисток
13K
Хто стане главою НБУ? Депутат зняв інтригу і назвав день голосування
13K
«Это по-мужски». Морпіх Діанов розповів, як вивів рашистів на чисту воду

Новини

ЗСУ уразили 12 баз і два пункти управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:09
ООН чекає на «зелене світло» для відправлення місії до Оленівки
Вчора, 08:04
Окупанти перегруповують свої війська на окремих напрямках – Генштаб
Вчора, 07:00
Стабільність режиму Путіна під загрозою. Аналітики ISW назвали причину
Вчора, 06:52
Порошенко у Швеції: припиняйте розмови про ПДЧ, ми йдемо до НАТО експресшляхом
4 жовтня, 14:50
«У Білорусі все добре завдяки дружбі з Росією»: аналітики пояснили, як бреше пропаганда Лукашенка
4 жовтня, 13:19

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту