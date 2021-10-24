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    До України йде похолодання: прогноз погоди на 24 жовтня

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    Погода в Україні у неділю, 24 жовтня буде прохолоднішою, ніж днями раніше - До України йде похолодання: прогноз погоди на 24 жовтня
    Погода в Україні у неділю, 24 жовтня буде прохолоднішою, ніж днями раніше
    фото: glavcom.ua

    Опадів синоптики не прогнозують

    У неділю, 24 жовтня, в Україні буде без опадів, але холодно. Уночі – заморозки та морози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Територія України перебуватиме в полі підвищеного тиску, за рахунок чого опадів не очікується.

    «Антициклональна погода – це невелика хмарність, і як наслідок, ми відчуємо значне зниження температури повітря, особливо вночі. Поривчастий вітер, який турбував нас попередні декілька днів, нарешті зменшить свої швидкості», – ідеться в повідомленні.

    Температура вночі 1-5 градусів морозу, в Карпатах та східних областях 6-9 градусів морозу. Вдень 3-8 градусів тепла, на Закарпатті 9-14 градусів.

    Прогноз погоди в Україні на 24 жовтня
    Прогноз погоди в Україні на 24 жовтня

    Вітер переважно північно-західний, 5-12 м/с.

    У Київській області в неділю мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5 градусів тепла, вдень 6-11 градусів тепла.

    У Києві вночі 2-4 градуси тепла, вдень 7-9 градусів вище нуля.

    Теги: Укргідрометцентр повітря вітер
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    До України йде похолодання: прогноз погоди на 24 жовтня