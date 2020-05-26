На Волині поліція провела масові обшуки у підозрюваних в незаконній вирубці лісу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Волині у мешканців селища Цумань Ківерцівського району поліція провела обшуки

Поліція провела 24 обшуки

У Ківерцевському районі Волинської області поліція провела масові обшуки у справі про незаконну вирубку лісу. Обшуки пройшли у жителів селища Цумань. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

«Поліція провела 24 обшуки у підозрюваних у незаконній вирубці і перевезенні лісу. У фігурантів справи вилучили холодну і вогнепальну зброю, патрони, маски, радіостанції, а також транспортний засіб.Також виявлено та вилучено значну кількість деревини різних порід без документів про походження і без чіпів електронного обліку», – йдеться в повідомленні.

Місцева поліція уточнила, що до обшуків залучали працівників карного розшуку, слідчих, представників управління стратегічних розслідувань, роту поліції особливого призначення і бійців волинського КОРДу.

Обшуки пройшли у причетних до вирубки і перевезення лісу, а також до підпалу автомобіля на території лісництва. Один з підозрюваних був затриманий у селі Дерно, хоча мав знаходитися в Цумані, оскільки перебував під зобов'язаннями не залишати місце проживання.

Також провели обшуки на місцевих приватних пилорамах на предмет законності їх роботи.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті СБУ блокувала масштабну контрабанду лісу до Євросоюзу.