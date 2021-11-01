На Волині у аварії загинуло дві людини

Ще троє людей травмувалися в ДТП

Під Луцьком зіткнулися Volkswagen і BMW

На Волині, неподалік від Луцька, у селі Гаразджа, 31 жовтня трапилася автопригода з летальними наслідками. Зіткнулися автомобілі BMW та Volkswagen. Про це пише Zaxid.net.

У результаті аварії загинуло двоє людей. Ще троє учасників автопригоди отримали травми.

Волинські правоохоронці зауважили, що ДТП сталася неподалік від дитячого табору. Особи загиблих, потерпілих і обставини аварії встановлюють.

Постраждалих відправили до Луцької міської лікарні та Волинської обласної клінічної лікарні.

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