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    На Волині у аварії загинуло дві людини

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    Ще троє людей травмувалися в ДТП - На Волині у аварії загинуло дві людини
    Ще троє людей травмувалися в ДТП
    Фото: Lutskgram

    Під Луцьком зіткнулися Volkswagen і BMW

    На Волині, неподалік від Луцька, у селі Гаразджа, 31 жовтня трапилася автопригода з летальними наслідками. Зіткнулися автомобілі BMW та Volkswagen. Про це пише Zaxid.net.

    У результаті аварії загинуло двоє людей. Ще троє учасників автопригоди отримали травми.

    Волинські правоохоронці зауважили, що ДТП сталася неподалік від дитячого табору. Особи загиблих, потерпілих і обставини аварії встановлюють.

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    Фото: «Волинські новини»
    Фото: «Волинські новини»

    Постраждалих відправили до Луцької міської лікарні та Волинської обласної клінічної лікарні.

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    Теги: ДТП Волинська область Volkswagen BMW
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    На Волині у аварії загинуло дві людини