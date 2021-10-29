Смертельна аварія у Харкові: дівчина-свідок розповіла, хто був за кермом Infiniti

Після аварії у Лізи зламана нога, ще якийсь час вона пробуде в лікарні

Мама Лізи стверджує, що її дочка опинилася в машині випадково і вона зовсім не дівчина Миколи Харківського

Знайома Миколи Харківського, якого підозрюють у смертельній ДТП у Харкові, розповіла хто був за кермом авто. 16-річна Ліза Дусик дала свідчення в поліції, пише NewsRoom..

До цього батько Миколи Харківського і він сам намагалися сказати, що за кермом був не він.

Мама Лізи повідомила виданню, що її дочка точно вказала слідству, що за кермом був Микола Харківський. Її дочка сиділа поруч з ним на передньому сидінні. Ззаду знаходилися двоє її друзів – Михайло і Валерій.

«Звичайно, за кермом був він. Ми навіть написали свідчення. Вона сиділа попереду на пасажирському сидінні поруч з ним», – розповіла Наталія Дусик.

Мама Лізи стверджує, що її дочка опинилася в машині випадково і вона зовсім не дівчина Миколи Харківського.

«Вона знає, що є така людина – Микола. А взагалі вона їхала зі своїми знайомими, які сиділи ззаду і також постраждали. Виходить, Микола – це їх спільний знайомий. Він їй ніякий не хлопець, як пишуть. Через це їй приходять погрози. Люди думають, що аварію спровокував її хлопець, тому бажають їй смерті. При цьому ні сам Микола, ні його сім'я на контакт не виходили і нічого не просили. Ні допомоги, ні погроз від них не було», – повідомила Наталія Дусик.

У Лізи зламана нога, ще якийсь час вона пробуде в лікарні. На лікування за два дні родина витратила 8 тисяч гривень.

Також раніше повідомлялося, що Єлизавету Дусик взяли під охорону через погрози, що почали їй надходити.

Як відомо, за кермом автомобіля, що потрапив у смертельне ДТП у Харкові, був 16-річний підліток. Раніше він потрапляв у поле зору поліції.

Згодом поліція затримала водія, якого підозрюють у смертельній ДТП у Харкові.

Варто зазначити, що адвокат 16-річного хлопця після засідання суду заявила, що він не пам’ятає подробиць ДТП, адже після аварії був у шоковому стані і не міг нічого розповісти. Крім того, захисниця ймовірного винуватця ДТП зазначила, що автомобіль з СТО забирав не Коля, а його повнолітній приятель.

Нагадаємо, сьогодні 16-річного підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові Миколу Харківського суд взяв під варту без права на заставу.

До слова, адвокатка Інна Данилова, яку батьки «мажора на Infiniti» Миколи Харківського найняли для його захисту у суді після резонансного ДТП, виявилася прибічницею «руського миру», фанаткою ексмера Харкова Геннадія Кернеса та ще й критиком вакцинації.

Як стало відомо, представник прокурора на судовому засіданні заявив, що 16-річний водій Infiniti Микола Харківський, після злочину одразу написав заяву про нібито викрадення автомобіля.

Також донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.