  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Смертельна ДТП під Києвом: жінка потрапила під дві автівки (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Жінка переходила дорогу в недозволеному місці та потрапила під авто - Смертельна ДТП під Києвом: жінка потрапила під дві автівки (фото, відео)
    Жінка переходила дорогу в недозволеному місці та потрапила під авто
    Фото: Нацполіція

    Від отриманих травм 81-річна жінка загинула на місці ДТП

    У четвер, 28 жовтня, близько 18 години на вулиці Степана Бандери у Броварах сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    За попередньою інформацією, водій автомобіля Peugeot збив пенсіонерку, яка переходила дорогу у невстановленому місці. Від удару потерпіла впала на землю, а інший водій, керуючи легковиком «Nissan», здійснив наїзд на неї.

    Від отриманих травм 81-річна броварчанка загинула на місці події.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Смертельна ДТП під Києвом: жінка потрапила під дві автівки (фото, відео)
    Смертельна ДТП під Києвом: жінка потрапила під дві автівки (фото, відео)

    Наразі поліцейські з’ясовують обставини автопригоди та згодом нададуть відповідну правову кваліфікацію.

    Як повідомлялося, днями на трасі Київ–Одеса зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка. У результаті ДТП загинула шестирічна дівчинка.

    Теги: Національна поліція України ДТП смерть Київщина автомобіль жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Смертельна ДТП під Києвом: жінка потрапила під дві автівки (фото, відео)