Смертельна ДТП під Києвом: жінка потрапила під дві автівки (фото, відео)

Жінка переходила дорогу в недозволеному місці та потрапила під авто

Від отриманих травм 81-річна жінка загинула на місці ДТП

У четвер, 28 жовтня, близько 18 години на вулиці Степана Бандери у Броварах сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Peugeot збив пенсіонерку, яка переходила дорогу у невстановленому місці. Від удару потерпіла впала на землю, а інший водій, керуючи легковиком «Nissan», здійснив наїзд на неї.

Від отриманих травм 81-річна броварчанка загинула на місці події.

Наразі поліцейські з’ясовують обставини автопригоди та згодом нададуть відповідну правову кваліфікацію.

Як повідомлялося, днями на трасі Київ–Одеса зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка. У результаті ДТП загинула шестирічна дівчинка.