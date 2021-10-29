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    У Києві вантажівка вилетіла з дороги й зупинилась у стовпі (відео)

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    Вантажівка опинилася на зеленій зоні - У Києві вантажівка вилетіла з дороги й зупинилась у стовпі (відео)
    Вантажівка опинилася на зеленій зоні
    Фото: скріншот із відео

    Причини ДТП встановлюють правоохоронці

    У п’ятницю, 29 жовтня, на Повітрофлотському проспекті в Києві сталася дороожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Вантажівка вилетіла з дороги, збила паркан і зупинилася у стовпі.

    Нікого з пішоходів на тротуарі не зачепило.

    Причини ДТП уточнюються.

    На місці працюють патрульні поліцейські.

    Як повідомлялося, 29 жовтня на вулиці Причальній у Дарницькому районі сталося загорання вантажівки.

    28 жовтня на Броварській кільцевій дорозі вантажівка злетіла у кювет і перекинулася.

    26 жовтня на 30 км автодороги Київ–Чернігів водій вантажівки Mercedes з'їхав з дороги, внаслідок чого сталося перекидання транспортного засобу. Внаслідок аварії 34-річний керманич та 19-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Їх доставлено до лікарні.

    Теги: ДТП Київ вантажівки
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    У Києві вантажівка вилетіла з дороги й зупинилась у стовпі (відео)