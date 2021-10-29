У Києві вантажівка вилетіла з дороги й зупинилась у стовпі (відео)
Причини ДТП встановлюють правоохоронці
У п’ятницю, 29 жовтня, на Повітрофлотському проспекті в Києві сталася дороожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Вантажівка вилетіла з дороги, збила паркан і зупинилася у стовпі.
Нікого з пішоходів на тротуарі не зачепило.
Причини ДТП уточнюються.
На місці працюють патрульні поліцейські.
Як повідомлялося, 29 жовтня на вулиці Причальній у Дарницькому районі сталося загорання вантажівки.
28 жовтня на Броварській кільцевій дорозі вантажівка злетіла у кювет і перекинулася.
26 жовтня на 30 км автодороги Київ–Чернігів водій вантажівки Mercedes з'їхав з дороги, внаслідок чого сталося перекидання транспортного засобу. Внаслідок аварії 34-річний керманич та 19-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Їх доставлено до лікарні.