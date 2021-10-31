Масштабна ДТП у Києві: зіткнулися сім автомобілів

Відразу сім транспортних засобів зіткнулися у Києві

Серед постраждалих транспортних засобів була й маршрутка, яка опинилася на узбіччі

У неділю, 31 жовтня, на Броварському проспекті Києва сталася масштабна ДТП. Про це повідомив Telegram-канал «Київ Оперативний», опублікувавши відео з місця події.

Як повідомляється, учасниками аварії стали відразу сім машин, у тому числі одна маршрутка, яка внаслідок зіткнення вилетіла на узбіччя.

«Інформація про потерпілих уточнюється», – йдеться у повідомленні.

У правоохоронних органах дане ДТП поки не коментували.

Раніше, у п’ятницю, 29 жовтня, на Повітрофлотському проспекті в Києві сталася дороожньо-транспортна пригода.

Вантажівка вилетіла з дороги, збила паркан і зупинилася у стовпі.

Нікого з пішоходів на тротуарі не зачепило.

Як повідомлялося, 29 жовтня на вулиці Причальній у Дарницькому районі сталося загорання вантажівки.

28 жовтня на Броварській кільцевій дорозі вантажівка злетіла у кювет і перекинулася.

26 жовтня на 30 км автодороги Київ–Чернігів водій вантажівки Mercedes з'їхав з дороги, внаслідок чого сталося перекидання транспортного засобу. Внаслідок аварії 34-річний керманич та 19-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Їх доставлено до лікарні.