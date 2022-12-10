На Волині у багатоповерхівці вибухнули туристичні газові балони, постраждали люди

У квартирі перебувала мама з двома дітьми

У п’ятиповерхівці Шахтарського мікрорайону міста Нововолинська трапився вибух. На місце події оперативно прибули рятувальники, швидка та аварійна газова служби. Про це інформує ДСНС України.

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З’ясувалося, що вибух стався у квартирі на 5-му поверсі. За попередніми даними, вибухнув один туристичний газовий балон, а від нього здетонував інший.

У квартирі перебувала мама з двома дітьми. Жінка отримала незначні опіки. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася. Натомість чоловіка, який саме підходив до дверей помешкання, вибуховою хвилею відкинуло на сходову клітку. Він отримав травму голови й був госпіталізований в КНП «Нововолинська центральна міська лікарня».

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Вибуховою хвилею пошкоджені вікна й двері у квартирі, а також двері в сусідньому помешканні. У результаті виникла пожежа, що охопила, домашні речі, стелю й стіни.

О 16:36 рятувальники локалізували горіння, о 16:56 – ліквідували.

Для ліквідації наслідків надзвичайної події залучали 2 пожежні автоцистерни та автодрабину.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли прикордонні території Сумської області з артилерії, за минулу добу зафіксовано 48 прильотів снарядів.

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Раніше повідомлялося, що 9 грудня близько 21:00 російські військові завдали ракетного удару по Великописарівській громаді Сумської області.