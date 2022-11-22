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Пожежа на заводі в Китаї забрала життя 36 людей (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Пожежа на заводі в Китаї забрала життя 36 людей (відео)
Дві особи вважаються зниклими безвісти
фото: скріншот з відео

Надзвичайна ситуація сталася у китайському місті Аньян

Щонайменше 36 людей загинули внаслідок пожежі на заводі в провінції Хенань у Китаї. Про це повідомляє Reuters.

Надзвичайна ситуація сталася у місті Аньян. Повідомляється, що також постраждали двоє людей. Ще дві особи вважаються зниклими безвісти.

Пожежа спалахнула в понеділок близько 16:00, її гасили кілька годин поспіль. На боротьбу з вогнем та його наслідками прибули 60 пожежників та понад 200 рятувальників.

Нагадаємо, 20 листопада у центрі російської столиці сталася пожежа на Комсомольській площі.

Також неподалік Санкт-Петербурга (Росія) сталася пожежа на території газозаправної станції. 

Раніше у столиці Росії Москві загорілась телевізійна вежа.

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Теги: смерть Китай пожежа

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