Пожежа на заводі в Китаї забрала життя 36 людей (відео)
Надзвичайна ситуація сталася у китайському місті Аньян
Щонайменше 36 людей загинули внаслідок пожежі на заводі в провінції Хенань у Китаї. Про це повідомляє Reuters.
Надзвичайна ситуація сталася у місті Аньян. Повідомляється, що також постраждали двоє людей. Ще дві особи вважаються зниклими безвісти.
Al menos 36 muertos en un incendio de una fábrica en Anyang , provincia china de Henan . Rescate en curso . @pousuazo @Datoworld @SaraHispania @PerdigueroASP @LuciaCNavarro @JulissaCes @esperceballos @hectorherrerac @kathernandez @yanesiEspinal pic.twitter.com/mTxCam4gPz— Noticiasmsm (@noticiasmsm) November 22, 2022
Пожежа спалахнула в понеділок близько 16:00, її гасили кілька годин поспіль. На боротьбу з вогнем та його наслідками прибули 60 пожежників та понад 200 рятувальників.
Нагадаємо, 20 листопада у центрі російської столиці сталася пожежа на Комсомольській площі.
Також неподалік Санкт-Петербурга (Росія) сталася пожежа на території газозаправної станції.
Раніше у столиці Росії Москві загорілась телевізійна вежа.
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