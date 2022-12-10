Сумщина: окупанти скинули з дрона снаряд на житловий будинок

Окупанти з квадрокоптера скидають снаряди на мирних мешканців

За добу на Сумщині зафіксовано 48 прильотів

Російські окупанти обстріляли прикордонні території Сумської області з артилерії, за минулу добу зафіксовано 48 прильотів снарядів. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Крім того, окупанти з квадрокоптера скинули снаряд на житловий будинок. Внаслідок ураження почалася пожежа, будинок повністю згорів.

Також завдано удару ракетами С-300 по селищу Велика Писарівка. Пошкоджено двоповерховий житловий будинок, 20 приватних осель, а також адміністративні будівлі.

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Через обстріли ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що 9 грудня близько 21:00 російські військові завдали ракетного удару по Великописарівській громаді Сумської області.