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Сумщина: окупанти скинули з дрона снаряд на житловий будинок

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Сумщина: окупанти скинули з дрона снаряд на житловий будинок
Окупанти з квадрокоптера скидають снаряди на мирних мешканців
фото ілюстративне

За добу на Сумщині зафіксовано 48 прильотів

Російські окупанти обстріляли прикордонні території Сумської області з артилерії, за минулу добу зафіксовано 48 прильотів снарядів. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Крім того, окупанти з квадрокоптера скинули снаряд на житловий будинок. Внаслідок ураження почалася пожежа, будинок повністю згорів.

Також завдано удару ракетами С-300 по селищу Велика Писарівка. Пошкоджено двоповерховий житловий будинок, 20 приватних осель, а також адміністративні будівлі.

Через обстріли ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що 9 грудня близько 21:00 російські військові завдали ракетного удару по Великописарівській громаді Сумської області.

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Теги: Сумщина обстріл окупанти росія війна

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