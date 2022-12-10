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Атака дронів на Одещину та обстріл Херсонщини: яка ситуація в регіонах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака дронів на Одещину та обстріл Херсонщини: яка ситуація в регіонах
Наслідки російської атаки на Україну
Нацполіція

Росіяни ударили з важкої артилерії по Марганецькій та Нікопольській громадах

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Чернігівщині, Житомирщині, Черкащині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Сумщина

Вчора ввечері росіяни вдарили С-300 по Великописарівській громаді. Є значні руйнування цивільної інфраструктури. Інформація про постраждалих уточнюється. Вчора протягом дня ворог завдав 48 ударів по прикордонню: по Шалигинській та Юнаківській громадах. В обох випадках обійшлося без жертв.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Степове, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Червоне, Гуляйполе, Преображенка, Дорожнянка, Ольгівське, Новоандріївка, Полтавка, Мала Токмачка, Тимирівка, Малі Щербаки, Плавні, Чарівне. Надійшло 32 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів окупантів. Деталі наслідків уточнюються.

Дніпропетровщина

Знову потерпала від російських атак Нікопольщина. Росіяни ударили з важкої артилерії по Марганецькій та Нікопольській громадах. Найбільше постраждав Нікополь. Там четверо поранених літніх людей, двоє – у лікарні. У місті пошкоджені 11 багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, офісна та адміністративна будівлі, автомийка, автостоянка, газопровід та лінії електропередач. У Марганецькій громаді люди не постраждали. Деталі обстрілу з’ясовуються.

Харківщина

Окупанти протягом доби обстрілювали населенні пункти прикордонних громад Чугуївського, Харківського, Ізюмського, Куп‘янського районів. Є пошкодження господарчих споруд, влучання по відкритих територіях, у Куп’янську горіли залишки складських будівель. Без постраждалих.

Луганщина

Атаки окупантів протягом минулої доби відбиті від Площанки, Невського та Білогорівки. На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Новоселівського і Стельмахівки. На Лиманському та Авдіївському напрямках росіяни намагаються покращити тактичне положення. Зокрема, на Лиманському напрямку відкривали вогонь по Греківці, Макіївці, Площанці, Невському і Червонопопівці.

Донеччина

Впродовж ночі відбувались обстріли позицій та окраїн Торецької громади з важкого озброєння та стрілецької зброї. Ситуація напружена але контрольована в районі Озорянівки, Курдюмівки, Нью-Йорку, Північне, Південне, Шумів, Дружба, Магдалинівка та м.Залізне. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Вранці – активізація бойових дії в районі сел Водяне та Первомайське. За минулу добу на Донеччині четверо поранених.

Миколаївщина

Сьогодні зранку ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Одещина

Вночі ворог атакував область дронами-камікадзе, поцілив по об'єктах енергетичної інфраструктури на Одещині, завдавши суттєвих руйнувань і залишивши без електрики тисячі споживачів. Інформація про постраждалих уточнюється. Триває робота рятувальних та відновлювальних служб. Силами протиповітряної оборони збито два Shahed-136 над Одещиною.

Херсонщина

Ситуація в області залишається складною. За інформацією ГШ ЗСУ, на Херсонському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Херсонської області, що поряд з лінією зіткнення. Артилерійських обстрілів зазнали Антонівка, Чорнобаївка та місто Херсон, постраждали мирні громадяни. Російські окупанти відкривали вогонь і по лікарні в Бериславі. У лікарню прилетіло три ворожих снаряди, будівля зазнала серйозних пошкоджень. Надскладна ситуація у Голопристанській громаді. Вдень та вночі обстріли не припиняються.

За останню добу є мінометні влучання в приватні оселі та руйнація приватних будівель. Без жертв. Продовжується робота, аби повернути нормальне життя на звільнену Херсонщину: відновлюється електропостачання, теплопостачання, підключаються станції мобільного зв’язку. Вибухотехніки Нацполіції обстежили 13 гектарів територій, вилучили 158 вибухонебезпечних предметів. Піротехніки ДСНС обстежили майже 11 гектарів територій, вилучили та знешкодили – 92 вибухонебезпечні предмети. Тривають роботи із розчищення доріг на Херсонщині. Продовжується видача гуманітарної допомоги мешканцям Херсонщини.

Триває 290-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка, Невське, Білогорівка Луганської області та Яковлівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Дружба, Невельське, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

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Теги: війна росія окупанти Україна

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