Олена Зеленська стала героїнею обкладинки The Guardian

Зеленська в інтерв’ю The Guardian розповіла про становище українських родин під час війни

Перша леді України Олена Зеленська стала героїнею обкладинки британської газети The Guardian.

Зеленська дала інтерв’ю британській газеті The Guardian, у якому розповіла, зокрема, про становище українських родин під час війни.

«Половина українців сьогодні живе окремо від своїх сімей. Серед воєнних випробувань це – одне із найважчих», – сказала вона.

Дружина президента Володимира Зеленського також розповіла виданню про перший день війни, про свого чоловіка та погрози замаху на президента та його сім'ю та про те, чим займається під час війни.

Одним із важливих напрямків своєї роботи Олена Зеленська називає програми психологічної реабілітації українців, які змушені жити під величезним емоційним навантаженням.

«Українці не звикли звертатися по допомогу до психологів. Ми схильні ігнорувати депресію чи тривогу. Але тепер нам усім треба переглянути ці стереотипи. І знадобиться велика інформаційна кампанія, щоб довести людям: це не їхня вина, що їм нині потрібна психологічна допомога. По неї потрібно і є куди звертатися», – зазначила вона.

Нагадаємо, раніше подружжя Зеленських після двох місяців розлуки через війну провели спільне інтерв'ю в ефірі українського телеканалу.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді вперше з початку війни з'явилися разом на публіці 17 травня – у день прощання з першим очільником держави Леонідом Кравчуком.