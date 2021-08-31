  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Закарпатті горів готельно-ресторанний комплекс (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Правоохоронні органи встановлюють причину пожежі та суму завданих збитків - На Закарпатті горів готельно-ресторанний комплекс (фото)
    Правоохоронні органи встановлюють причину пожежі та суму завданих збитків
    Фото: zk.dsns.gov.ua

    Полум'я пошкодило покрівлю комплексу на площі 450 квадратів

    В Іршаві Закарпатської області 31 серпня горів готельно-ресторанний комплекс. Вогнем пошкодило покрівлю, постраждалих внаслідок інциденту немає. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Зазначається, що сьогодні вранці до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в готельно-ресторанному комплексі на вулиці Гагаріна в Іршаві. Займання виникло на даху будівлі, в якій на першому поверсі працює кафе, на другому – ресторан, а на мансардному тривало облаштування готельних номерів.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    На Закарпатті горів готельно-ресторанний комплекс (фото)
    На Закарпатті горів готельно-ресторанний комплекс (фото)
    На Закарпатті горів готельно-ресторанний комплекс (фото)
    На Закарпатті горів готельно-ресторанний комплекс (фото)
    На Закарпатті горів готельно-ресторанний комплекс (фото)

    Для гасіння залучили шість одиниць техніки та 28 осіб особового складу від пожежно-рятувальних підрозділів Іршави, Хуста та села Довге. Спільними зусиллями бійці ДСНС остаточно ліквідували загоряння. Полум'я пошкодило покрівлю комплексу на площі 450 квадратів.

    Правоохоронні органи встановлюють причину пожежі та суму завданих збитків.

    До слова, у столиці вогнеборці врятували чоловіка із палаючого будинку.

    Теги: пожежа ДСНС Закарпаття ресторан рятувальники готель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Закарпатті горів готельно-ресторанний комплекс (фото)