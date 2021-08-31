На Закарпатті горів готельно-ресторанний комплекс (фото)

Полум'я пошкодило покрівлю комплексу на площі 450 квадратів

В Іршаві Закарпатської області 31 серпня горів готельно-ресторанний комплекс. Вогнем пошкодило покрівлю, постраждалих внаслідок інциденту немає. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що сьогодні вранці до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в готельно-ресторанному комплексі на вулиці Гагаріна в Іршаві. Займання виникло на даху будівлі, в якій на першому поверсі працює кафе, на другому – ресторан, а на мансардному тривало облаштування готельних номерів.

Для гасіння залучили шість одиниць техніки та 28 осіб особового складу від пожежно-рятувальних підрозділів Іршави, Хуста та села Довге. Спільними зусиллями бійці ДСНС остаточно ліквідували загоряння. Полум'я пошкодило покрівлю комплексу на площі 450 квадратів.

Правоохоронні органи встановлюють причину пожежі та суму завданих збитків.

До слова, у столиці вогнеборці врятували чоловіка із палаючого будинку.