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    Негода у Києві: блискавка вдарила в дерево, горять електропередачі (відео 18+)

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    Рятувальники поки не можуть почати гасити вогонь - Негода у Києві: блискавка вдарила в дерево, горять електропередачі (відео 18+)
    Рятувальники поки не можуть почати гасити вогонь
    Фото Віталій Носач, РБК-Україна

    Дерево впало на лінії електропередачі та загорілося

    На проспекті Правди, 66, внаслідок негоди, яка наразі вирує у Києві, дерево впало на електропередачі та загорілося. Пожежники не можуть взятися до гасіння. Про це повідомила прессекретарка ДСНС Києва Світлана Водолага в коментарі РБК-Україна.

    «Там унаслідок влучання блискавки дерево впало на дроти, в результаті чого спалахнула пожежа. Загони ДСНС вже там, але почати гасіння ми не можемо, бо є загроза для рятувальників. Чекаємо, коли відключать електрику», – заявила Водолага.

    Також прессекретарка ДСНС додала, що кафе «Хутор Виноградний», яке розташоване поруч з місцем пожежі не постраждало.

    Нагадаємо, ввечері 30 та вночі 31 серпня у Києві прогнозують грози та шквали вітру 15-20 м/с. У деяких районах вже ллє сильний дощ і гримить.

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    Теги: пожежа ДСНС негода
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    Негода у Києві: блискавка вдарила в дерево, горять електропередачі (відео 18+)