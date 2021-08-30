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    У Луганській області знову горять ліси

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    У Луганській області&nbsp;триває ліквідація пожежі у лісі - У Луганській області знову горять ліси
    У Луганській області триває ліквідація пожежі у лісі
    Фото: ДСНС

    Рятувальники вчасно локалізували вогонь у лісі

    Сьогодні, 30 серпня, в Луганській області спалахнули лісові пожежі. На даний момент вогонь локалізували, триває його гасіння. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    «30 серпня о 13:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про необхідність допомоги лісництву у ліквідації пожежі хвойної підстилки у лісі поблизу села Пурдівка Сєвєродонецького району. За допомогою техніки працівники Піщаного лісництва Новоайдарського лісомисливського господарства по периметру зони пожежі проклали мінералізовану смугу (проводилася оранка трактором ґрунту на певну ширину)», – йдеться у повідомленні.

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    У Луганській області знову горять ліси
    У Луганській області знову горять ліси
    У Луганській області знову горять ліси
    У Луганській області знову горять ліси
    У Луганській області знову горять ліси

    Під час пожежі загиблих та постраждалих не виявлено.

    Нагадаємо, що минулого року влітку і на початку осені лісові пожежі у Луганській області наробили чимало лиха і збитків. Перші спалахи сталися ще наприкінці серпня 2020 року. Останній осередок поблизу села Смолянинове Новоайдарського району площею майже 4,5 тисячі гектарів було ліквідовано 8 жовтня.

    Найбільш складна ситуація тоді склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де в зону ураження потрапило 32 населених пункти.

    Під час гасіння пожежі були евакуйовані 150 осіб. Загинули 11 осіб, ще 19 постраждали.

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    Теги: пожежа Луганщина ДСНС рятувальники
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    У Луганській області знову горять ліси