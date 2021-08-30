У Луганській області знову горять ліси

У Луганській області триває ліквідація пожежі у лісі

Рятувальники вчасно локалізували вогонь у лісі

Сьогодні, 30 серпня, в Луганській області спалахнули лісові пожежі. На даний момент вогонь локалізували, триває його гасіння. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«30 серпня о 13:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про необхідність допомоги лісництву у ліквідації пожежі хвойної підстилки у лісі поблизу села Пурдівка Сєвєродонецького району. За допомогою техніки працівники Піщаного лісництва Новоайдарського лісомисливського господарства по периметру зони пожежі проклали мінералізовану смугу (проводилася оранка трактором ґрунту на певну ширину)», – йдеться у повідомленні.

Під час пожежі загиблих та постраждалих не виявлено.

Нагадаємо, що минулого року влітку і на початку осені лісові пожежі у Луганській області наробили чимало лиха і збитків. Перші спалахи сталися ще наприкінці серпня 2020 року. Останній осередок поблизу села Смолянинове Новоайдарського району площею майже 4,5 тисячі гектарів було ліквідовано 8 жовтня.

Найбільш складна ситуація тоді склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де в зону ураження потрапило 32 населених пункти.

Під час гасіння пожежі були евакуйовані 150 осіб. Загинули 11 осіб, ще 19 постраждали.

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