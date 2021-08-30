У столиці мешканці багатоповерхівки смажили шашлики на балконі (відео)

Небайдужі мешканці будинку викликали поліцію на місце події

Жителі столиці влаштувати собі пікнік прямо на балконі і смажили шашлик на четвертому поверсі житлового будинку. Про це повідомили в Telegram-каналі Києва Оперативного.

Відзначається, що все відбувалося на Борщагівці, за адресою Зодчих, 62а. мешканці квартири №159 влаштували багаття прямо на балконі четвертого поверху. Небайдужі мешканці будинку викликали поліцію на місце події.

«Ні в чому собі не відмовляючи, хлопці з квартири №159 по Зодчих, 62а, вирішили о 10 вечора посмажити шашлик на балконі. Навіть дрова на сходовій клітці залишили, щоб їх було легше знайти. Поліцію викликали. Чекаємо», – сказано в повідомленні.

У мережі опублікували відео нахабної витівки українців.

Нагадаємо, у столиці вогнеборці врятували чоловіка із палаючого будинку.