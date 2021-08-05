Хибна тривога. У столичній підземці вибухівки не виявлено

На час перевірки пересадочний вузол між станціями метро «Театральна» та «Золоті ворота» було зачинено

Метрополітен працює у звичайному режимі

Правоохоронці завершили перевірку пересадочного вузла між станціями метро «Театральна» та «Золоті ворота». Після проведеної перевірки будь-яких небезпечних предметів не виявлено. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Наразі метрополітен працює у звичайному режимі, інформує КП «Київський метрополітен».

Нагадаємо, у четвер, 5 липня, вранці до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на поручні ескалатора у переході між станціями метро «Театральна» та «Золоті ворота» знаходиться підозрілий предмет. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та співробітники профільних служб.

Пересадочний вузол між станціями метрополітену був тимчасово зачинений. На місці події працювали співробітники вибухотехнічної служби, кінологи та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці забезпечували охорону місця події.

Як повідомлялося, 3 серпня столичні поліцейські провели навчання з виявлення підозрілих предметів біля адмінбудівель.

На прилеглій до Верховної Ради України території в умовах, максимально наближених до реальних, працівники різних підрозділів поліції Києва спільно зі співробітниками Управління державної охорони України відпрацювали алгоритм дій при виявленні підозрілих предметів.

Правоохоронці закликають громадян реагувати на сумнівні предмети, наприклад залишені пакети або речі, у громадських місцях, телефонуючи до поліції.