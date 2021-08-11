На Одещині масово гине риба і креветки: трупи викинуло на берег

Під палючим сонцем риба і креветки почали розкладатися, через що в окрузі стояв неймовірний сморід

Масовий мор риби та креветок зафіксували у Хаджибейському лимані біля Одеси. Трупи мешканців лиману винесло на берег, де під палючим сонцем почали розкладатися. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що у вищевказаному районі пройшли рясні дощі, після чого вдарила спека. Всі ці фактори сприяли різкому росту та цвітінню водоростей, через що рівень кисню у воді знизився до небезпечного рівня.

В результаті спочатку загинули креветки, а слідом й риба. Їх трупи винесло хвилями на берег, де під палючим сонцем вони почали розкладатися, через що в окрузі стояв неймовірний сморід.

За словами місцевих жителів, вода в лимані вже почала охолоджуватися, а залишки мертвих його мешканців опустилися на дно. В результаті неприємний запах майже розсіявся.

До слова, екологи б'ють на сполох: в Дніпрі виявили небезпечну рибу.

Додамо, що в період з 1 серпня до 15 вересня встановлюється заборона на вилов раків у водних об’єктах в районі діяльності Київського рибоохоронного патруля.

Нещодавно в річках Красна в с. Красна Слобідка Обухівського району та Рось в м. Біла Церква Київської області виявлено замор водних біоресурсів.

Також на Оріхуватських ставках у Києві були виявлені сотні загиблих риб та 10 птахів.

Інспектори Державної екологічної інспекції столичного округу припускають, що до ставка було навмисно скинуто невстановлені отруйні хімікати, які стали причиною масової загибелі риби та пташок.

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