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    Події в Україні

    На Закарпатті скасували послаблення карантину

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    На окремих&nbsp;ділянках автомобільних доріг в області встановлять контрольно-пропускні пункти - На Закарпатті скасували послаблення карантину
    На окремих ділянках автомобільних доріг в області встановлять контрольно-пропускні пункти

    В область пропускатимуть тільки після проведення температурного скринінгу з безконтактною термометрією всіх пасажирів

    Закарпатська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення скасувати послаблення протиепідемічних заходів, введених на території області 18 червня.

    Зокрема на Закарпатті забороняють у вихідні (субота, неділя) та святкові дні регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів громадським автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному сполучені.

    Також, починаючи із 00:00 год. 23 червня 2020 року до покращення епідемічної ситуації та прийняття окремого рішення встановити контрольно-пропускні пункти на перевальних ділянках наступних автомобільних доріг:

    • Яблунецький перевал (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів);
    • Абранський перевал (автодорога М-06 Київ-Чоп).

    В область пропускатимуть тільки після проведення температурного скринінгу з безконтактною термометрією всіх пасажирів, фіксації часу перетину, номерів транспортних засобів та напрямку руху, місця вибуття та прибуття транспортного засобу (пасажирів).

    З 25 червня, на всій території Закарпаття заборонено:

    • закладам охорони здоров’я проведення планових заходів з госпіталізації, крім:
    • надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;
    • надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;
    • надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;
    • надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
    • проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я.

    Комісія також рекомендувала встановити початку роботи:

    • о 8 годині в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, територіальних підрозділах центральних органів виконавчої влади;
    • о 10 годині в центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення, територіальних органах Пенсійного фонду України.

    Як відомо, з 22 червня в областях України рішення про посилення карантину ухвалюватиме місцева влада.

    Нагадаємо, уряд продовжив карантин в Україні до 31 липня.

    Станом на ранок 22 червня в Україні лабораторно підтверджені 37 241 випадок Covid-19, за добу — 681 новий. Серед них - 45 дітей та 48 медичних працівників.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      37241
    • Хворіють
      19587
    • Одужали
      16642
    • Померли
      1012

    Нагадаємо, що сьогодні Одеса посилила карантин: поліція перевірятиме транспорт, пляжі та ринки.

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