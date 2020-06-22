На Закарпатті скасували послаблення карантину



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На окремих ділянках автомобільних доріг в області встановлять контрольно-пропускні пункти

В область пропускатимуть тільки після проведення температурного скринінгу з безконтактною термометрією всіх пасажирів

Закарпатська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення скасувати послаблення протиепідемічних заходів, введених на території області 18 червня.

Зокрема на Закарпатті забороняють у вихідні (субота, неділя) та святкові дні регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів громадським автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному сполучені.

Також, починаючи із 00:00 год. 23 червня 2020 року до покращення епідемічної ситуації та прийняття окремого рішення встановити контрольно-пропускні пункти на перевальних ділянках наступних автомобільних доріг:

Яблунецький перевал (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів);

Абранський перевал (автодорога М-06 Київ-Чоп).

В область пропускатимуть тільки після проведення температурного скринінгу з безконтактною термометрією всіх пасажирів, фіксації часу перетину, номерів транспортних засобів та напрямку руху, місця вибуття та прибуття транспортного засобу (пасажирів).

З 25 червня, на всій території Закарпаття заборонено:

закладам охорони здоров’я проведення планових заходів з госпіталізації, крім:

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;

надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;

надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;

проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я.

Комісія також рекомендувала встановити початку роботи:

о 8 годині в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, територіальних підрозділах центральних органів виконавчої влади;

о 10 годині в центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення, територіальних органах Пенсійного фонду України.

Як відомо, з 22 червня в областях України рішення про посилення карантину ухвалюватиме місцева влада.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин в Україні до 31 липня.

Станом на ранок 22 червня в Україні лабораторно підтверджені 37 241 випадок Covid-19, за добу — 681 новий. Серед них - 45 дітей та 48 медичних працівників.

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Нагадаємо, що сьогодні Одеса посилила карантин: поліція перевірятиме транспорт, пляжі та ринки.