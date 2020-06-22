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    Поліція виловлює порушників маскового режиму на вокзалах і в електричках (фото, відео)

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    Правоохоронці здійснюють перевірки у вагонах - Поліція виловлює порушників маскового режиму на вокзалах і в електричках (фото, відео)
    Правоохоронці здійснюють перевірки у вагонах
    Фото: Нацполіція

    У Києві правоохоронці посилили контроль за дотриманням карантинних обмежень пасажирами залізничного транспорту

    З 22 червня виділено додаткові наряди правоохоронців, які патрулюють територію залізничних вокзалів, у тому числі приміські та міські електрички, і контролюють дотримання карантинних обмежень пасажирами.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Начальник відділу поліції на станціях залізничного транспорту поліції Києва Андрій Степанов зазначив, що з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції задіяні додаткові сили здійснюватимуть перевірки й у вагонах.

    «Перш за все, ми націлені на попередження та профілактику. Тож поліцейські проводять з пасажирами бесіди та роз’яснюють їм про необхідність носіння захисних масок. Також правоохоронці матимуть при собі певний запас таких засобів індивідуального захисту і видають їх тим громадянам, в яких вони відсутні», - розповів Степанов.

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    Поліція виловлює порушників маскового режиму на вокзалах і в електричках (фото, відео)
    Поліція виловлює порушників маскового режиму на вокзалах і в електричках (фото, відео)
    Поліція виловлює порушників маскового режиму на вокзалах і в електричках (фото, відео)
    Поліція виловлює порушників маскового режиму на вокзалах і в електричках (фото, відео)

    Київські поліцейські закликають громадян дотримуватись протиепідемічних обмежень. Також нагадують про відповідальність за порушення правил карантину, що передбачена ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Як повідомлялося, незважаючи на ризик зараження коронавірусною хворобою, пасажири електричок не дотримуються протиепідемічних заходів.

    Раніше «Главком» писав, що мешканці Києва не виконують масковий режим під час поїздок у столичній підземці.

    Деякі пасажири заходять в метро в масках, але потім їх знімають.

    Поліцейські, які заступають на чергування на станціях столичного метро, у межах компетенції здійснюють контроль за дотриманням пасажирами карантинних обмежень.

    Національна поліція України Київ потяг залізниця карантин вокзал коронавірус
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